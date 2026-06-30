Türkiye-Norveç diplomatik ilişkilerinin 100. yılında parlamento ziyareti - Son Dakika
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Türkiye-Norveç diplomatik ilişkilerinin 100. yılında parlamento ziyareti

30.06.2026 19:17
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AK Partili Büyükgümüş, Norveç Parlamento Başkanı'nın TBMM ziyaretinin, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılında dostluğu güçlendireceğini ve NATO işbirliğiyle bölgesel istikrara katkı sağlayacağını belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanı, Türkiye- Norveç Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, "Türkiye, NATO'nun güneydoğu kanadında, Norveç ise kuzey hattında önemli bir sorumluluk üstlenmektedir. Bu yönüyle iki ülkenin güvenlik, savunma ve diplomasi alanlarında geliştireceği işbirliği, sadece ikili ilişkiler açısından değil, bölgesel ve küresel istikrar bakımından da önem taşımaktadır." dedi.

Büyükgümüş, Norveç Parlamentosu Başkanı Masud Gharahkhani'nin TBMM ziyareti ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ile Norveç arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yılında gerçekleşen ziyaretin, iki ülke arasındaki ilişkiler açısından son derece kıymetli olduğunu belirten Büyükgümüş, Gharahkhani'nin Türkiye ve TBMM'ye gerçekleştirdiği ziyareti Türkiye-Norveç ilişkileri bakımından anlamlı ve önemli bir temas olarak değerlendirdiklerini, diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümünde gerçekleşen bu ziyaretin iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin ve parlamenter diplomasinin güçlenmesine katkı sunacağını ifade etti.

Türkiye ve Norveç'in NATO müttefiki iki ülke olduğuna, güvenlikten diplomasiye, barış girişimlerinden ekonomik işbirliğine kadar birçok alanda ortak çalışma zemini bulunduğuna dikkati çeken Büyükgümüş, Türkiye ve Norveç'in NATO ittifakı içerisinde farklı coğrafi konumlarda yer alsa da Avrupa-Atlantik güvenliği bakımından birbirini tamamlayan iki önemli müttefik olduğunu ifade etti. Büyükgümüş, şunları kaydetti:

"Türkiye, NATO'nun güneydoğu kanadında, Norveç ise kuzey hattında önemli bir sorumluluk üstlenmektedir. Bu yönüyle iki ülkenin güvenlik, savunma ve diplomasi alanlarında geliştireceği işbirliği, sadece ikili ilişkiler açısından değil, bölgesel ve küresel istikrar bakımından da önem taşımaktadır. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, çatışmaların değil diplomasinin, gerilimin değil müzakerenin, istikrarsızlığın değil adil ve kalıcı barışın yanında duran bir ülkedir. Sayın Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş'un da ifade ettiği gibi Türkiye, en zor meselelerde dahi diplomasinin yolunun açık tutulması gerektiğine inanmaktadır. Norveç'in de arabuluculuk ve çatışma çözümü konusundaki tecrübesi dikkate alındığında, iki ülke arasında bu alanda önemli bir ortak anlayış bulunduğunu görüyoruz."

"Norveç'in Filistin'i tanıması, kıymetli bir adımdır"

Büyükgümüş, Filistin meselesinde adil, kalıcı ve sürdürülebilir çözüm yolunun, 1967 sınırları temelinde bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasından geçtiğini belirterek, "Norveç'in Filistin Devleti'ni tanıması, uluslararası toplumun bu konuda sorumluluk alması bakımından kıymetli bir adımdır. Türkiye olarak biz de her platformda Filistin halkının haklı davasını savunmaya, bölgemizde barışın, huzurun ve adaletin tesis edilmesi için çalışmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye-Norveç Parlamentolar Arası Dostluk Grubu olarak iki ülke meclisleri arasındaki temasları artırmaya önem verdiklerini vurgulayan Büyükgümüş, "Parlamenter diplomasi, ülkeler arasındaki ilişkilerin toplumlar düzeyinde de güçlenmesine imkan sağlayan önemli bir kanaldır. Türkiye-Norveç Parlamentolar Arası Dostluk Grubu olarak, iki ülke arasındaki dostane ilişkileri daha da geliştirmek, siyasi, ekonomik, kültürel ve insani alanlarda yeni işbirliği imkanlarını desteklemek için çalışmayı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Norveç'te yaşayan Türk vatandaşlarının, iki ülke arasındaki dostluğun en güçlü unsurlarından biri olduğunu kaydeden Büyükgümüş, "Türkiye ile Norveç arasındaki ilişkilerin 100. yılında, bu köklü dostluğu daha ileriye taşımak ortak sorumluluğumuzdur. Bugünkü ziyaretin, iki ülke parlamentoları arasındaki işbirliğini güçlendireceğine, NATO müttefikliğimizin ruhuna uygun şekilde bölgesel barışa, güvenliğe ve karşılıklı anlayışa katkı sağlayacağına inanıyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Türkiye-Norveç diplomatik ilişkilerinin 100. yılında parlamento ziyareti - Son Dakika

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