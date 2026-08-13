Türkiye-Pakistan Savunma İşbirliği Gelişiyor

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye- Pakistan ilişkilerinin bölgesel boyutunun da giderek daha fazla önem kazandığı bir dönemden geçiyoruz. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan 'Ortak Savunma Anlaşması', 'Mekke Anlaşması' bu bakımdan yalnızca 3 ülke arasındaki savunma işbirliğinin geliştirilmesine yönelik bir düzenleme değildir. Bu anlaşma, 3 kardeş ülkenin ortak güvenlik anlayışını, dayanışma iradesini ve bölgesel barış ve istikrarı sahiplenerek koruma kararlılığını ortaya koyan bir adımdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Pakistan Büyükelçiliği tarafından düzenlenen 'Pakistan Bağımsızlık Günü' kutlamasına katıldı. Programda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan Büyükelçisi Yousaf Junaid ve diplomatik misyon temsilcileri de yer aldı. Program Kur'an-ı Kerim tilaveti ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından başladı.

'EKONOMİK İŞBİRLİĞİ SEVİYEMİZİ YUKARILARA TAŞIMAYI HEDEFLİYORUZ'

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye ve Pakistan'ın bölgesel ve küresel ölçekte yaşanan pek çok sınamada birbirlerinin yanında durduğunu söyleyerek, "Bugün Türkiye-Pakistan ilişkileri, tarihi kardeşliğimizin sağladığı güçlü zeminin üzerinde, kapsamlı ve çok boyutlu bir stratejik ortaklık anlayışıyla ilerlemektedir. Savunma sanayii, güvenlik, ticaret, yatırım, enerji, ulaştırma, eğitim, teknoloji ve bağlantısallık başta olmak üzere çok geniş bir alanda işbirliğimizi geliştirmekteyiz. Hedefimiz, mevcut potansiyelimizi daha etkin şekilde kullanmak ve ekonomik ilişkilerimizi halklarımızın refahına doğrudan katkı sağlayacak seviyelere taşımaktır. Sahip olduğumuz mükemmel siyasi ilişkilerin ekonomik işbirliği seviyemizi de çok daha yukarılara taşımasını hedefliyoruz" diye konuştu.

'İLİŞKİLERİMİZE YENİ BİR DİNAMİZM KAZANDIRMIŞTIR'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkilere değinerek, "Türkiye ve Pakistan arasında kurumsallaşan 'Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği' mekanizmasının yanı sıra, son dönemde ortaya konulan siyasi irade ilişkilerimize yeni bir dinamizm kazandırmıştır. İmzalanan anlaşmalar ve hayata geçirilen ortak projeler, bu iradenin somut sonuçlara dönüştüğünü göstermektedir. Bununla birlikte, Türkiye-Pakistan ilişkilerinin bölgesel boyutunun da giderek daha fazla önem kazandığı bir dönemden geçiyoruz. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan 'Ortak Savunma Anlaşması', 'Mekke Anlaşması' bu bakımdan yalnızca 3 ülke arasındaki savunma işbirliğinin geliştirilmesine yönelik bir düzenleme değildir. Bu anlaşma, 3 kardeş ülkenin ortak güvenlik anlayışını, dayanışma iradesini ve bölgesel barış ve istikrarı sahiplenerek koruma kararlılığını ortaya koyan bir adımdır. Türkiye-Pakistan-Suudi Arabistan işbirliğinin; savunma ve güvenlik alanlarının yanı sıra ekonomi, enerji, ulaştırma, teknoloji ve diğer alanlarda da geliştirilmesinin, ülkelerimizin birbirini tamamlayan imkan ve kabiliyetlerini daha etkin biçimde değerlendirmesine olanak sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

'PAKİSTAN'IN GÜVENLİĞİ ÖNEM TAŞIMAKTADIR'

Yılmaz, "Pakistan'ın güvenliği istikrarı ve ekonomik kalkınması, yalnızca Pakistan bakımından değil, Güney Asya'nın ve daha geniş anlamda bölgemizin geleceği açısından da önem taşımaktadır. Türkiye, Pakistan'ın terörizmle mücadelesini ve güvenlik alanındaki meşru hassasiyetlerini desteklemekte; bölgesel meselelerin diyalog, diplomasi ve karşılıklı anlayış temelinde ele alınmasının önemine inanmaktadır. Aynı anlayışla, uluslararası platformlarda Türkiye ve Pakistan arasında giderek güçlenen eşgüdüme de büyük önem atfediyoruz. Filistin meselesinden İslam dünyasının karşı karşıya bulunduğu sınamalara, terörizmle mücadeleden insani krizlere kadar pek çok konuda ülkelerimizin sergilediği yakın dayanışma, ortak değerlerimizin dış politikalarımıza yansımasının önemli bir örneğidir. Önümüzdeki dönemde de Türkiye ve Pakistan'ın, sahip oldukları tarihi mirası çağın ihtiyaçlarıyla buluşturarak ilişkilerini daha ileri noktalara taşıyacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

'ORTAKLIĞIMIZ GELIŞMEYE DEVAM ETMEKTEDİR'

Pakistan Ankara Büyükelçisi Junaid ise "Bilim ve teknoloji, savunma ve uzay araştırmalarındaki başarılarımızdan eğitim, tıp, girişimcilik, spor, kültür ve sanata giderek artan katkılarımıza kadar Pakistanlılar yeteneklerini, yaratıcılıklarını ve üstün başarı gösterme kararlılıklarını sürekli olarak ortaya koymuştur. Halkımız yalnızca Pakistan'da değil, dünyanın dört bir yanında iz bırakmış; yaşadıkları ve çalıştıkları her yerde toplumların ilerlemesine ve refahına katkıda bulunmuştur. Aynı şekilde Pakistan, iyi ve kötü günlerinde yanında duran Türkiye gibi yakın dostlara ve kardeşlere sahip olduğu için şanslıdır. Türkiye ile köklü kardeşlik ilişkimiz; ortak inanç, tarihi dayanışma ve karşılıklı saygıyla şekillenmiş bir bağdır. Ortaklığımız savunma, ticaret, eğitim ve kültür dahil olmak üzere çok çeşitli alanlarda gelişmeye devam etmektedir" diye konuştu.