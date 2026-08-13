Türkiye-Pakistan Savunma İşbirliği Gelişiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye-Pakistan Savunma İşbirliği Gelişiyor

Türkiye-Pakistan Savunma İşbirliği Gelişiyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye-Pakistan ilişkilerinin önemini vurguladı.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye- Pakistan ilişkilerinin bölgesel boyutunun da giderek daha fazla önem kazandığı bir dönemden geçiyoruz. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan 'Ortak Savunma Anlaşması', 'Mekke Anlaşması' bu bakımdan yalnızca 3 ülke arasındaki savunma işbirliğinin geliştirilmesine yönelik bir düzenleme değildir. Bu anlaşma, 3 kardeş ülkenin ortak güvenlik anlayışını, dayanışma iradesini ve bölgesel barış ve istikrarı sahiplenerek koruma kararlılığını ortaya koyan bir adımdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Pakistan Büyükelçiliği tarafından düzenlenen 'Pakistan Bağımsızlık Günü' kutlamasına katıldı. Programda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan Büyükelçisi Yousaf Junaid ve diplomatik misyon temsilcileri de yer aldı. Program Kur'an-ı Kerim tilaveti ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından başladı.

'EKONOMİK İŞBİRLİĞİ SEVİYEMİZİ YUKARILARA TAŞIMAYI HEDEFLİYORUZ'

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye ve Pakistan'ın bölgesel ve küresel ölçekte yaşanan pek çok sınamada birbirlerinin yanında durduğunu söyleyerek, "Bugün Türkiye-Pakistan ilişkileri, tarihi kardeşliğimizin sağladığı güçlü zeminin üzerinde, kapsamlı ve çok boyutlu bir stratejik ortaklık anlayışıyla ilerlemektedir. Savunma sanayii, güvenlik, ticaret, yatırım, enerji, ulaştırma, eğitim, teknoloji ve bağlantısallık başta olmak üzere çok geniş bir alanda işbirliğimizi geliştirmekteyiz. Hedefimiz, mevcut potansiyelimizi daha etkin şekilde kullanmak ve ekonomik ilişkilerimizi halklarımızın refahına doğrudan katkı sağlayacak seviyelere taşımaktır. Sahip olduğumuz mükemmel siyasi ilişkilerin ekonomik işbirliği seviyemizi de çok daha yukarılara taşımasını hedefliyoruz" diye konuştu.

'İLİŞKİLERİMİZE YENİ BİR DİNAMİZM KAZANDIRMIŞTIR'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkilere değinerek, "Türkiye ve Pakistan arasında kurumsallaşan 'Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği' mekanizmasının yanı sıra, son dönemde ortaya konulan siyasi irade ilişkilerimize yeni bir dinamizm kazandırmıştır. İmzalanan anlaşmalar ve hayata geçirilen ortak projeler, bu iradenin somut sonuçlara dönüştüğünü göstermektedir. Bununla birlikte, Türkiye-Pakistan ilişkilerinin bölgesel boyutunun da giderek daha fazla önem kazandığı bir dönemden geçiyoruz. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan 'Ortak Savunma Anlaşması', 'Mekke Anlaşması' bu bakımdan yalnızca 3 ülke arasındaki savunma işbirliğinin geliştirilmesine yönelik bir düzenleme değildir. Bu anlaşma, 3 kardeş ülkenin ortak güvenlik anlayışını, dayanışma iradesini ve bölgesel barış ve istikrarı sahiplenerek koruma kararlılığını ortaya koyan bir adımdır. Türkiye-Pakistan-Suudi Arabistan işbirliğinin; savunma ve güvenlik alanlarının yanı sıra ekonomi, enerji, ulaştırma, teknoloji ve diğer alanlarda da geliştirilmesinin, ülkelerimizin birbirini tamamlayan imkan ve kabiliyetlerini daha etkin biçimde değerlendirmesine olanak sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

'PAKİSTAN'IN GÜVENLİĞİ ÖNEM TAŞIMAKTADIR'

Yılmaz, "Pakistan'ın güvenliği istikrarı ve ekonomik kalkınması, yalnızca Pakistan bakımından değil, Güney Asya'nın ve daha geniş anlamda bölgemizin geleceği açısından da önem taşımaktadır. Türkiye, Pakistan'ın terörizmle mücadelesini ve güvenlik alanındaki meşru hassasiyetlerini desteklemekte; bölgesel meselelerin diyalog, diplomasi ve karşılıklı anlayış temelinde ele alınmasının önemine inanmaktadır. Aynı anlayışla, uluslararası platformlarda Türkiye ve Pakistan arasında giderek güçlenen eşgüdüme de büyük önem atfediyoruz. Filistin meselesinden İslam dünyasının karşı karşıya bulunduğu sınamalara, terörizmle mücadeleden insani krizlere kadar pek çok konuda ülkelerimizin sergilediği yakın dayanışma, ortak değerlerimizin dış politikalarımıza yansımasının önemli bir örneğidir. Önümüzdeki dönemde de Türkiye ve Pakistan'ın, sahip oldukları tarihi mirası çağın ihtiyaçlarıyla buluşturarak ilişkilerini daha ileri noktalara taşıyacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

'ORTAKLIĞIMIZ GELIŞMEYE DEVAM ETMEKTEDİR'

Pakistan Ankara Büyükelçisi Junaid ise "Bilim ve teknoloji, savunma ve uzay araştırmalarındaki başarılarımızdan eğitim, tıp, girişimcilik, spor, kültür ve sanata giderek artan katkılarımıza kadar Pakistanlılar yeteneklerini, yaratıcılıklarını ve üstün başarı gösterme kararlılıklarını sürekli olarak ortaya koymuştur. Halkımız yalnızca Pakistan'da değil, dünyanın dört bir yanında iz bırakmış; yaşadıkları ve çalıştıkları her yerde toplumların ilerlemesine ve refahına katkıda bulunmuştur. Aynı şekilde Pakistan, iyi ve kötü günlerinde yanında duran Türkiye gibi yakın dostlara ve kardeşlere sahip olduğu için şanslıdır. Türkiye ile köklü kardeşlik ilişkimiz; ortak inanç, tarihi dayanışma ve karşılıklı saygıyla şekillenmiş bir bağdır. Ortaklığımız savunma, ticaret, eğitim ve kültür dahil olmak üzere çok çeşitli alanlarda gelişmeye devam etmektedir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Diplomasi, Politika, Pakistan, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye-Pakistan Savunma İşbirliği Gelişiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
600 metrelik uçurumda tehlikeli hasat Kilosu 15 bin liradan satılıyor 600 metrelik uçurumda tehlikeli hasat! Kilosu 15 bin liradan satılıyor
Çerkezköy’de 2 yaşındaki çocuk pencereden düşerek hayatını kaybetti Çerkezköy'de 2 yaşındaki çocuk pencereden düşerek hayatını kaybetti
Koyun sürüsüne otomobil çarptı Çok sayıda hayvan telef oldu Koyun sürüsüne otomobil çarptı! Çok sayıda hayvan telef oldu
Terörsüz Türkiye sonrası kritik adım DEM Parti ve Yeni Parti’nin istediği oluyor Terörsüz Türkiye sonrası kritik adım! DEM Parti ve Yeni Parti'nin istediği oluyor
Öcalan’ın aile ziyaretindeki masadaki kutuların sırrı ortaya çıktı Öcalan'ın aile ziyaretindeki masadaki kutuların sırrı ortaya çıktı
Binlerce kişi Perseid meteor yağmurunu izlemek için akın etti Trafik kilitlendi, kilometrelerce yürüdüler Binlerce kişi Perseid meteor yağmurunu izlemek için akın etti! Trafik kilitlendi, kilometrelerce yürüdüler
Okan Buruk’a tepki yağıyor Cenazede bu söylenir mi Okan Buruk'a tepki yağıyor! Cenazede bu söylenir mi?

22:41
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İsrail adım atmazsa radikal adımlar atarız
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İsrail adım atmazsa radikal adımlar atarız
21:53
Kara Kartal pençeyi vurdu Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi’nde Play Off Turu’na yükseldi
Kara Kartal pençeyi vurdu! Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde Play Off Turu’na yükseldi
21:49
“15 yaşındaki kız çocuğu temizlik için gittiği evde tecavüze uğradı“ iddiası Davaya bakanlık da müdahil olacak
"15 yaşındaki kız çocuğu temizlik için gittiği evde tecavüze uğradı" iddiası! Davaya bakanlık da müdahil olacak
21:18
Mansur Yavaş İYİ Parti’ye mi geçiyor Açıklamalar peş peşe geldi
Mansur Yavaş İYİ Parti'ye mi geçiyor? Açıklamalar peş peşe geldi
21:06
İYİ Parti’den istifa eden Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, AK Parti’ye katılacağını açıkladı
İYİ Parti'den istifa eden Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, AK Parti'ye katılacağını açıkladı
20:22
Darbedilen CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında ‘cinsel taciz’ iddiasıyla soruşturma başlatıldı
Darbedilen CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında ‘cinsel taciz’ iddiasıyla soruşturma başlatıldı
20:09
Süleymancılar operasyonunda gözaltına alınanların sayısı 37’ye yükseldi
Süleymancılar operasyonunda gözaltına alınanların sayısı 37'ye yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2026 01:45:22. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye-Pakistan Savunma İşbirliği Gelişiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.