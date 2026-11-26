Pakistanlı kaynaklar, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan dışişleri bakanlarının Mekke'de imzalanan karşılıklı savunma anlaşmalarını görüşmek üzere 27-28 Kasım'da İslamabad'da bir araya geleceğini bildirdi.

Mekke Savunma İttifakı ülkeleri Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki diplomatik temaslar sürüyor. İsmi açıklanmayan Pakistanlı iki kaynağın yaptığı açıklamaya göre, Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye dışişleri bakanları karşılıklı savunma anlaşmalarını görüşmek üzere 27-28 Kasım'da İslamabad'da bir araya gelecek. Kaynaklar, Suudi Arabistan ve Türkiye dışişleri bakanlarının toplantıya katılmak üzere Pakistan'a geleceğini ve görüşmeler gerçekleştirileceğini bildirdi.

Türkiye, NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip ülke konumunda bulunuyor. Suudi Arabistan, İslam'ın en kutsal mekanlarına ev sahipliği yapmasının yanı sıra dünyanın önde gelen petrol ihracatçıları arasında yer alıyor. Pakistan ise nükleer silaha sahip tek Müslüman ülke olarak biliniyor. Üç ülke, Orta Doğu'da artan güvenlik gerilimi, İsrail'in bölgedeki askeri operasyonları, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile İran ve müttefiklerinin Körfez ülkelerine yönelik misillemelerinin gölgesinde 7 Ağustos'ta Mekke'de ortak savunma anlaşması imzalamıştı. İmza törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif katılmıştı.