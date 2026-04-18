Türkiye-Rusya 2026-2027 Eylem Planı İmzalandı

5. Antalya Diplomasi Forumu (ADF2026), ikinci gününde kritik görüşmeler ve üst düzey katılımcıların konuşmalarıyla sürüyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, forum kapsamında, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından, "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Rusya Dışişleri Bakanlığı Arasında 2026-2027 İstişare Eylem Planı" imzalandı.
