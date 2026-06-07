Türkiye Safe2Eat Kampanyasına 2026'da Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye Safe2Eat Kampanyasına 2026'da Devam Ediyor

07.06.2026 18:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Yumaklı, Türkiye'nin 2026'da Safe2Eat kampanyasına katılacağını ve gıda güvenliği bilincini artıracaklarını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) tarafından yürütülen ve gıda güvenilirliği konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasını amaçlayan Safe2Eat kampanyasına Türkiye'nin 2026 yılında da katıldığını belirterek, kampanya kapsamında tüketicilere yönelik bilgilendirme çalışmalarının yıl boyunca sürdürüleceğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı açıklamada 7 Haziran'da kutlanan Dünya Gıda Güvenilirliği Günü'nün gıda güvenilirliği konusunda toplumsal farkındalığın artırılması açısından önemli bir zemin sunduğunu vurguladı. Birleşmiş Milletler kararıyla her yıl 7 Haziran'da kutlanan bu özel günün güvenilir gıdaya erişimin halk sağlığının korunmasındaki belirleyici rolünü bir kez daha hatırlattığının altını çizen Yumaklı, "2026 yılı için belirlenen 'Yükten çözümlere-her yerde güvenli gıda' teması da gıda kaynaklı risklerin azaltılmasında bilimsel verilerin, etkili politikaların ve doğru uygulamaların önemini açık biçimde ortaya koymaktadır. Biz de bu anlayışla üreticiden tüketiciye kadar tüm paydaşlarla birlikte güvenilir gıda kültürünü güçlendirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yumaklı, Safe2Eat kampanyasının EFSA tarafından 2020 yılından bu yana yürütüldüğünü aktararak, Türkiye'nin 2025 yılında ilk kez dahil olduğu kampanyada önemli bir başarı elde ettiğini vurguladı. Türkiye'nin geçen yıl yürütülen iletişim faaliyetleriyle geniş kitlelere ulaştığını aktaran Yumaklı, şöyle devam etti:

"2025 yılında Safe2Eat kampanyasına ilk kez katılan ülkemiz, yürüttüğü yoğun iletişim faaliyetleri, sosyal medya çalışmaları ve kamuoyu bilgilendirme faaliyetleriyle kampanyaya katılan ülkeler arasında en yüksek görünürlük ve etkileşim sağlayan ülkelerden biri oldu. Gıda güvenilirliği konusunda vatandaşlarımızın gösterdiği ilgi, kampanyanın ülkemizde ne kadar güçlü bir karşılık bulduğunu ortaya koydu. Elde ettiğimiz bu başarılı sonuçların ardından 2026 yılında da kampanyada yer alarak bilim temelli bilgilendirme çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."

Toplam 23 ülkenin gönüllü iş birliğiyle yürütülen kampanyanın tüketicilerin gıda konusunda bilinçli tercihler yapmasını desteklemeyi, bilimsel değerlendirmelere dayalı doğru bilgiyi toplumla buluşturmayı ve gıda sistemine duyulan güveni artırmayı amaçladığını belirten Yumaklı, Türkiye'nin bu yılki çalışmalarını üç temel tema üzerine yoğunlaştırdığına dikkati çekti. Bakan Yumaklı, kampanya kapsamında öne çıkarılan başlıklara ilişkin şu bilgileri verdi:

"2026 yılı boyunca özellikle gıda israfının azaltılması, gıda kaynaklı hastalıklarla mücadele ve gıdaların güvenilir yöntemlerle hazırlanması konularında tüketicilerimizi bilgilendiriyoruz. Kaynaklarımızın korunması ve israfın önlenmesine yönelik farkındalık oluşturuyor, gıda kaynaklı risklerin bilimsel yaklaşımlarla nasıl azaltılabileceğini anlatıyor ve vatandaşlarımızın gıdaları güvenli şekilde hazırlayıp saklamalarına yönelik doğru uygulamaları paylaşıyoruz."

Yumaklı, gıda güvenilirliğinin yalnızca resmi kontrollerle değil, tüketicilerin bilinçli tercihleriyle de güçlendiğine işaret ederek, kampanyanın bu yönüyle önemli bir farkındalık aracı olduğunu dile getirdi. Kampanya süresince Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne ait sosyal medya hesapları ile https://guvenilirgida.tarimorman.gov.tr internet sitesi üzerinden bilgilendirici içerikler paylaşıldığını belirten Yumaklı, #Safe2EatEU etiketiyle yürütülen iletişim faaliyetleriyle toplumun her kesimine ulaşılmasının hedeflendiğini bildirdi. Bakan Yumaklı, sektör temsilcileri, akademik çevreler, sivil toplum kuruluşları ve tüketicilerle yürütülen iş birlikleri sayesinde bilim temelli bilginin daha geniş kitlelere ulaştırılmasının amaçlandığına işaret etti. Gıda güvenilirliğinde şeffaflığın artırılması ve vatandaşların denetim süreçlerine daha aktif katılımının sağlanması amacıyla hayata geçirilen "Güvenilir Gıda" mobil uygulamasının da bu yaklaşımın önemli araçlarından biri olduğunu belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"Güvenilir Gıda mobil uygulamamız sayesinde vatandaşlarımız, toplu tüketim ve satış noktalarında karşılaştıkları uygunsuzlukları 'çek-gönder' özelliğiyle bize hızlı şekilde iletebiliyor, başvurularının durumunu uygulama üzerinden takip edebiliyor. Aynı zamanda karekod okutma özelliğiyle işletmelere ait denetim bilgilerine ulaşabiliyor, taklit ve tağşiş listeleri ile güncel duyuruları tek noktadan görebiliyor. Bu uygulama, devletimizin denetim kapasitesi ile vatandaşlarımızın bilinçli katkısını bir araya getirerek güvenilir gıda kültürünün daha da güçlenmesine katkı sağlıyor." - ANKARA

Kaynak: İHA

Teknoloji, Politika, Türkiye, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye Safe2Eat Kampanyasına 2026'da Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, milli takımın iki yıldızının peşinde Yer yerinden oynayacak Galatasaray, milli takımın iki yıldızının peşinde! Yer yerinden oynayacak
Arda Güler dünyanın en pahalısı oldu Arda Güler dünyanın en pahalısı oldu
Daha 41 yaşındaydı Yapayalnız öldü Daha 41 yaşındaydı! Yapayalnız öldü
Bölgeye rahat nefes aldıran gelişme Keban Barajı’nda alarm seviyesi bitti Bölgeye rahat nefes aldıran gelişme! Keban Barajı'nda alarm seviyesi bitti
Bayern Münih’in yıldızı Karl, Dünya Kupası’nı kaçırdı Bayern Münih'in yıldızı Karl, Dünya Kupası'nı kaçırdı
Sıfır Atık Festivali’nde 2. gün böyle geçti: Ekonomi, teknoloji ve sanat bir arada Sıfır Atık Festivali'nde 2. gün böyle geçti: Ekonomi, teknoloji ve sanat bir arada

18:12
Antalya’da Otokoç galerisine silahlı saldırı
Antalya'da Otokoç galerisine silahlı saldırı
17:44
Fenerbahçe’nin yeni başkanı kim olacak Ortalığı karıştıran kare
Fenerbahçe'nin yeni başkanı kim olacak? Ortalığı karıştıran kare
17:37
5 çocuk annesi kadını sokakta defalarca bıçaklayarak katletti
5 çocuk annesi kadını sokakta defalarca bıçaklayarak katletti
17:17
Ermenistan Başbakanı Paşinyan oyunu kullandıktan sonra Türkiye’ye mesaj verdi
Ermenistan Başbakanı Paşinyan oyunu kullandıktan sonra Türkiye'ye mesaj verdi
17:11
Aziz Yıldırım ve ekibi, Hakan Safi destekçilerinin karşısına dikildi: Buradayım
Aziz Yıldırım ve ekibi, Hakan Safi destekçilerinin karşısına dikildi: Buradayım
16:58
Oy verme işlemi tamamlandı Fenerbahçe’nin yeni başkanı belli oluyor
Oy verme işlemi tamamlandı! Fenerbahçe'nin yeni başkanı belli oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2026 18:32:11. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye Safe2Eat Kampanyasına 2026'da Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.