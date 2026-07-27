Türkiye Sağlıkta Yeni Vizyon Geliştiriyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Çok yakında Türkiye, sağlık sektöründe üretim ve teknolojisinde farklı bir vizyonu ortaya koyacak." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Memişoğlu, Trabzon'da gerçekleştirilen "Tıbbi Cihaz Sektör Temsilcileri İstişare Toplantısı"na katıldı.

Sektör temsilcileriyle bir araya gelen Memişoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Sağlıkta yerli ürettiğiniz her şeyi kamu hastanelerinde ve sağlık sisteminde kullanmaya hazırız. Bunu kullanırken hepimizin kaliteyi ve insan sağlığını öncelikli hale getirmemiz gerekir." değerlendirmesini yaptı.

Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık alanında önemli bir dönüşüm gerçekleştirdiğini vurgulayarak, "Türkiye, üretimini, teknolojisini dünyaya örnek olacak şekilde geliştirmek zorunda. Bu dönüşümü sağlayacak sizler ve bizleriz. Sağlıkta sadece hizmet sunan değil, aynı zamanda teknoloji geliştiren ve üreten bir ülke olmalıyız." ifadelerine yer verdi.

Sağlık hizmetlerinde Türkiye'nin, dünyanın örnek aldığı bir altyapıya sahip olduğuna dikkati çeken Memişoğlu, "Bakanlık olarak sizin adınıza çalışıyoruz, size hizmet ediyoruz. Siz bizim değerlimizsiniz. Sizin ürettiğiniz, sattığınız tüm malzemeler bizim için çok değerli. Ülkemizde 60 milyar dolar ithalat yapıyoruz. Çevre ülkelerimizi, komşu ülkelerimizi saydığımız zaman yüz yirmi milyar dolar. Bugün bunun yarısını Türkiye üretebilir." açıklamasında bulundu.

"Türkiye, sağlık sektöründe üretim ve teknolojisinde farklı bir vizyonu ortaya koyacak"

Bakan Memişoğlu, Türkiye'de 985 klinik çalışma ve 126 tıp fakültesi olduğu bilgisini vererek, kamu hastanelerinde yerli cihaz kullanım oranının yüzde 31 seviyesine ulaştığını ve bunun yaklaşık 3'te birinin yerli olduğunu, bu oranın daha da artırılması için çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Stratejik olarak 40'ın üzerinde tıbbi cihaz olduğunu belirten Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Yabancılara açıkça şunu söylüyorum, burada gelin yatırım yapalım. Türkiye'yi malzeme ve cihaz satılacak ülke değil, cihazı beraber üretebilecek bir ülke olarak görmenizi istiyoruz. Türkiye, artık bir pazar değil ortak olmak istiyor. Sadece pazar olarak görüyorsanız bizim ülkemizi o zaman sizle birlikte olamayız diyoruz. Ne üreteceksiniz, gelin Türkiye'de beraber üretelim. Bu konuda büyük bir planlamamız var. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza arz ettik. Çok yakında Türkiye, sağlık sektöründe üretim ve teknolojisinde farklı bir vizyonu ortaya koyacak. O zaman da sizlerin daha büyük desteğinize ihtiyacımız olacak."

Bakan Memişoğlu, dezenformasyonun insanlarda savunma mekanizmalarını geliştirdiği ve ortak akıldan uzaklaştırdığı, Türkiye'de bazen yanıltıcı düşüncenin ön plana çıktığı yönünde görüş bildirerek, "Biz bunlarla uğraşmak ve cevap vermek istemiyoruz. Enerjimizi geleceğe, üretime odaklı, misyonuna ve vizyonuna göre hareket eden yapı ve düşünce tarzına taşıyoruz. Sizlerden de bunu istiyoruz. Çalışalım, üretelim, birlikte hareket edelim." ifadelerini kullandı.