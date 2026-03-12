Türkiye Savunma Sanayisi İvme Kazanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye Savunma Sanayisi İvme Kazanıyor

Türkiye Savunma Sanayisi İvme Kazanıyor
12.03.2026 12:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Bağcıoğlu, Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarılarını vurgulayarak, milli güvenlikte kapasitenin önemine dikkat çekti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, "Türkiye son yıllarda savunma sanayisinde önemli bir ivme yakalamıştır. İnsansız hava araçları, milli gemi projeleri, mühimmat teknolojileri ve yeni platformlar Türk mühendisliğinin ulaştığı seviyeyi göstermektedir." dedi.

Bağcıoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Doğu Akdeniz'de yıllardır gerginliğin sürdüğüne, Kıbrıs Adası'nda yabancı askeri varlığın arttığına, Karadeniz'de ve Orta Doğu'da füze ve dron savaşlarının yaşandığına dikkati çekti.

Türkiye'nin böylesine kritik bir güvenlik ortamında, savunma sanayisindeki başarılarıyla elbette gurur duyması gerektiğine işaret eden Bağcıoğlu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) liyakatli, fedakar ve kahraman personeliyle her zaman gurur duyduklarını dile getirdi.

CHP'li Bağcıoğlu, TSK'nin görev etkinliğini artıracak en önemli faktörlerden birinin savunma sanayisinin etkin yönetimi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Milli güvenlikte propaganda değil, kapasite konuşur. Türkiye son yıllarda savunma sanayisinde önemli bir ivme yakalamıştır. İnsansız hava araçları, milli gemi projeleri, mühimmat teknolojileri ve yeni platformlar Türk mühendisliğinin ulaştığı seviyeyi göstermektedir. Bu başarılar değerlidir ancak bu başarıların arkasına saklanarak hayati zafiyetleri görmezden gelmek Türkiye'ye yapılabilecek en büyük kötülüktür."

"Savunma sanayimiz milli gururumuzdur ve siyaset dışıdır" diyen Bağcıoğlu, şöyle konuştu:"

"Her savunma projesinin arkasında özellikle 1973'ten sonra görev yapan Cumhuriyet hükümetleri, maddi, manevi büyük destek sağlayan Türk milleti ve harekat ihtiyacı belirleme çalışmalarına katkıda bulunan kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri personeli vardır. Başarıya ulaşan her savunma projesi Türk milletinin ortak eseridir. Savunma sanayimize yönelik yapıcı eleştirilere bile parti holiganlığı zihniyetiyle cevap veren sosyal medyadaki sözde savunma sanayi uzmanları ve bir kısım siyasetçiler, milli güvenliğimize en büyük kötülüğü yapmaktadır."

Bağcıoğlu, Türkiye'nin semalarındaki teknolojik ve harekat bağımsızlığının sembolünün Milli Muharip Uçak KAAN olduğunu dile getirerek, "KAAN'ın uçuşu hepimiz için gurur verici bir gelişmedir. Harekata hazır olmasını, tam harekat kabiliyetine kavuşmasını büyük umutlarla bekliyoruz. Ama şu gerçeği unutmamak gerekir, KAAN artık bir prestij projesi değildir, bir reklam aracı değildir. Türkiye'nin hava gücünün geleceğidir, algı değil, olgular söz konusudur. Bu nedenle projede yapılabilecek en küçük stratejik hata bile Türkiye için ağır sonuçlar doğurabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Yankı Bağcıoğlu, Teknoloji, Güvenlik, Politika, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye Savunma Sanayisi İvme Kazanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli bayram ikramiyesi için ödeme takvimi belli oldu Emekli bayram ikramiyesi için ödeme takvimi belli oldu
Evinde boğazı kesilerek öldürülen kadının katili tanıdık çıktı Evinde boğazı kesilerek öldürülen kadının katili tanıdık çıktı
İzmir’de 1 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi İzmir'de 1 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi
İran: Petrol varilinin 200 dolara çıkmasına hazır olun İran: Petrol varilinin 200 dolara çıkmasına hazır olun
Şoförün konuşması İBB davasına damga vurdu: Kızımı ayda 45 dakika görüyorum Şoförün konuşması İBB davasına damga vurdu: Kızımı ayda 45 dakika görüyorum
ABD’de Beyaz Saray’ın yakınlarındaki barikata çarpan minibüsün sürücüsü gözaltına alındı ABD'de Beyaz Saray'ın yakınlarındaki barikata çarpan minibüsün sürücüsü gözaltına alındı

13:03
Tarihi operasyon başlıyor Real Madrid’den Galatasaray’a 110 Milyon euro
Tarihi operasyon başlıyor! Real Madrid'den Galatasaray'a 110 Milyon euro
12:57
Dehşete düşüren görüntü: Bir kadın, biri yarı çıplak diğeri bıçaklı iki erkek
Dehşete düşüren görüntü: Bir kadın, biri yarı çıplak diğeri bıçaklı iki erkek
12:09
İran füzelerine karşı neden S-400 kullanılmadı MSB açıklık getirdi
İran füzelerine karşı neden S-400 kullanılmadı? MSB açıklık getirdi
12:05
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür
11:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkarak veriler işte en yaşlı il
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkarak veriler! işte en yaşlı il
11:37
Rusya’dan İran’a savaş kazandıracak destek İHA taktikleri vermişler
Rusya'dan İran'a savaş kazandıracak destek! İHA taktikleri vermişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 13:25:07. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye Savunma Sanayisi İvme Kazanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.