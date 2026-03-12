Türkiye Savunma Sanayisi İvme Kazanıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, "Türkiye son yıllarda savunma sanayisinde önemli bir ivme yakalamıştır. İnsansız hava araçları, milli gemi projeleri, mühimmat teknolojileri ve yeni platformlar Türk mühendisliğinin ulaştığı seviyeyi göstermektedir." dedi.

Bağcıoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Doğu Akdeniz'de yıllardır gerginliğin sürdüğüne, Kıbrıs Adası'nda yabancı askeri varlığın arttığına, Karadeniz'de ve Orta Doğu'da füze ve dron savaşlarının yaşandığına dikkati çekti.

Türkiye'nin böylesine kritik bir güvenlik ortamında, savunma sanayisindeki başarılarıyla elbette gurur duyması gerektiğine işaret eden Bağcıoğlu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) liyakatli, fedakar ve kahraman personeliyle her zaman gurur duyduklarını dile getirdi.

CHP'li Bağcıoğlu, TSK'nin görev etkinliğini artıracak en önemli faktörlerden birinin savunma sanayisinin etkin yönetimi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Milli güvenlikte propaganda değil, kapasite konuşur. Türkiye son yıllarda savunma sanayisinde önemli bir ivme yakalamıştır. İnsansız hava araçları, milli gemi projeleri, mühimmat teknolojileri ve yeni platformlar Türk mühendisliğinin ulaştığı seviyeyi göstermektedir. Bu başarılar değerlidir ancak bu başarıların arkasına saklanarak hayati zafiyetleri görmezden gelmek Türkiye'ye yapılabilecek en büyük kötülüktür."

"Savunma sanayimiz milli gururumuzdur ve siyaset dışıdır" diyen Bağcıoğlu, şöyle konuştu:"

"Her savunma projesinin arkasında özellikle 1973'ten sonra görev yapan Cumhuriyet hükümetleri, maddi, manevi büyük destek sağlayan Türk milleti ve harekat ihtiyacı belirleme çalışmalarına katkıda bulunan kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri personeli vardır. Başarıya ulaşan her savunma projesi Türk milletinin ortak eseridir. Savunma sanayimize yönelik yapıcı eleştirilere bile parti holiganlığı zihniyetiyle cevap veren sosyal medyadaki sözde savunma sanayi uzmanları ve bir kısım siyasetçiler, milli güvenliğimize en büyük kötülüğü yapmaktadır."

Bağcıoğlu, Türkiye'nin semalarındaki teknolojik ve harekat bağımsızlığının sembolünün Milli Muharip Uçak KAAN olduğunu dile getirerek, "KAAN'ın uçuşu hepimiz için gurur verici bir gelişmedir. Harekata hazır olmasını, tam harekat kabiliyetine kavuşmasını büyük umutlarla bekliyoruz. Ama şu gerçeği unutmamak gerekir, KAAN artık bir prestij projesi değildir, bir reklam aracı değildir. Türkiye'nin hava gücünün geleceğidir, algı değil, olgular söz konusudur. Bu nedenle projede yapılabilecek en küçük stratejik hata bile Türkiye için ağır sonuçlar doğurabilir." değerlendirmesinde bulundu.