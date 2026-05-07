Türkiye ve Cezayir arasında medyada dezenformasyonla mücadele iş birliği
Türkiye ve Cezayir arasında medyada dezenformasyonla mücadele iş birliği

07.05.2026 20:59
İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile birlikte, 'Medyada Dezenformasyonla Mücadele Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı imzaladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, iki ülke arasında imzalanan bir takım anlaşmaların imza törenine katıldı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, burada Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile birlikte, Medyada Dezenformasyonla Mücadele Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı imzaladı. Duran, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Dezenformasyonla mücadelede uluslararası iş birliklerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Abdülmecid Tebbun'un huzurlarında, Cezayir Dışişleri Bakanı Sayın Ahmed Attaf ile birlikte, Medyada Dezenformasyonla Mücadele Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı imzaladık. Bu mutabakat ile dezenformasyon, yalan haber ve doğrulama alanlarında bilgi ve tecrübe paylaşımını artırmayı, karşılıklı iş birliğini güçlendirmeyi ve ortak çalışmalar yürütmeyi hedefliyoruz. Bu iş birliğinin, Türkiye ile dost ve kardeş ülke Cezayir arasındaki güçlü ilişkilere katkı sunacağına inanıyor; her iki ülke için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Diplomasi, Politika, Medya, Son Dakika

