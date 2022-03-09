Türkiye ve Kamboçya arasında ekonomik işbirliği toplantısı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye ve Kamboçya arasında ekonomik işbirliği toplantısı yapıldı

09.03.2022 12:05
Türkiye ve Kamboçya arasında ekonomik işbirliği toplantısı yapıldı

Sanayiciler iş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON), Kamboçya Krallığı Ankara Büyükelçiliği ve Kamboçya Ticaret Odası'nın katılımıyla Ankara'da ekonomik işbirliği toplantısı yapıldı.

Sanayiciler iş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON), Kamboçya Krallığı Ankara Büyükelçiliği ve Kamboçya Ticaret Odası'nın katılımıyla Ankara'da ekonomik işbirliği toplantısı yapıldı.

"Türkiye-Kamboçya Ekonomik İşbirliği Toplantısı'nda Kamboçya Krallığı Ticaret Odası kendi ülkesini değişik sektörlerde faaliyet gösteren 40 şirketiyle temsil ederken SANKON ise değişik sektörlerde faaliyet gösteren 150 şirketle Türkiye'yi temsil etti.

Toplantının açılış konuşmasını Türk şirketleri adına SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu yaptı. Cevahiroğlu, "Bu toplantının her iki ülke ekonomisine de katkı sağlamasını diliyorum. Türk şirketleri olarak Türkiye Kamboçya Ekonomik İşbirliği Toplantısı'nda farklı sektörlerde işbirliği kararları alarak iki ülke şirketleri olarak ticari faaliyetlere başlayacağız" dedi.

"SANKON ile işbirliğimizden çok mutluyuz"

Toplantıda Kamboçya Krallığı şirketlerini Kamboçya Ticaret Odası temsil etti. Ticaret Odası Başkan yardımcısı Oknha Lim Heng yapmış olduğu konuşmada öncelikle bu toplantının her iki ülke ekonomisine katkısının yüksek olmasını dileğinde bulundu. Heng, Kamboçya Krallığı Ticaret Odası heyetini Türkiye'ye davet eden SANKON'a teşekkürlerini sunarken yapılan işbirliğinden de çok mutlu olduklarını ve bu işbirliğinin bundan sonra da büyük bir kararlılıkla devam edeceğini ifade etti. Oknha Lim Heng, "Kamboçya şirketleri olarak Türk şirketleri ile işbirliği ortaklığımız başlamıştır" dedi. Ayrıca Hang, ekonomik işbirliği toplantısının organize edilmesine desteklerinden ötürü Türkiye Cumhuriyeti ve Kamboçya Krallığı hükümetlerine de teşekkürlerini iletti.

"SANKON'un çalışmalarını ve girişimlerini hükümet olarak memnuniyetle karşılıyoruz"

Kamboçya Krallığı Hükümet Temsilcisi San Chanrthy ise Türkiye ile Kamboçya şirketleri arasında ekonomik ve ticari işbirliğini desteklediklerini ve çok önemsediklerini belirtti. Kamboçya Krallığı'nın yatırım olanaklarını Türk şirketleri ile paylaşarak yatırıma davet eden San Chanrthy, "SANKON kuruluşunun iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlamak amacıyla yapmış oldukları bu çalışma ve girişimleri hükümet olarak büyük bir memnuniyetle ve saygıyla karşılıyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
TİM heyetine İsrail'den 400 alıcı TİM heyetine İsrail'den 400 alıcı Türk ve İsrailli iş insanları karşılıklı ticareti artırmayı hedefliyor Türk ve İsrailli iş insanları karşılıklı ticareti artırmayı hedefliyor

Togo Cumhuriyeti, Kamboçya, Türkiye, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Türkiye ve Kamboçya arasında ekonomik işbirliği toplantısı yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
12:12 Eşini 23 yerinden bıçaklamıştı! Adamı serbest bırakan hakim ve savcı için inceleme izni çıkarıldı
12:08 Cem Yılmaz'dan Ahmet Hakan-Hazal Kaya tartışmasına gönderme: En iyi kadın oyuncu Ahmet Hakan!
12:06 Son bir hamburger yemek istediler: McDonalds Rusya'dan çekilme kararı alınca, önünde kuyruklar oluştu
12:00 Antalya'da korkunç cinayet: Zihinsel engelli adamı döverek öldürdüler! Eski eşi gözaltına alındı
11:59 MHK'nin maç vermediği hakemler listesine Ahmet Çakar'dan olay yorum: Şike mi, uyuşturucu mu, terör mü?
11:57 Savaşın 14. gününde ABD'den Montrö vurgusu: Türkiye güçlü adımlar attı ve savaş gemilerinin geçişini engelledi!
11:40 Markalar teker teker Rusya'dan çekiliyor! İşte faaliyetlerine ara veren dev markalar
11:39 Kaçak elektrik baskınına gittiler, bacaklarında ısırıklarla geri döndüler!
11:28 Yeni günde yükselişine devam eden dolar 14,64'ten işlem görüyor!
11:22 İstanbullulara bir kötü haber de ulaşımdan! Toplu taşımaya yüzde 65 zam yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 12:16:11. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye ve Kamboçya arasında ekonomik işbirliği toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement