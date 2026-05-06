Türkiye ve Kenya'dan Savunma Anlaşması

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Kenya Savunma Bakanı Roselinda Soipan Tuya, Türkiye ve Kenya arasındaki savunma işbirliği anlaşmasını imzaladı.

Milli Savunma Bakanı Güler, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında, Kenya Savunma Bakanı Tuya ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Güler ve Tuya, savunma işbirliği anlaşmasını imzaladı.