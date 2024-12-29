Türkiye ve Suudi Arabistan Savunma Sanayi İşbirliği Gelişiyor

Politika

SAVUNMA Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Tallal bin Abdullah Al Otaibi ile bir araya geldi.

SSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Suudi Arabistan ile savunma sanayii alanındaki temaslarımız kapsamında görüşmelerimize devam ediyoruz. Başkanımız Prof. Dr. Haluk Görgün, Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Sayın Tallal bin Abdullah Al Otaibi ile bir araya geldi. Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki savunma sanayii ortaklığını daha ileriye taşımak için çalışmalarımız kararlılıkla devam ediyor" denildi.