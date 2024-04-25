Türkiye ve Yunanistan, Pozitif Gündem girişiminin altıncı toplantısını gerçekleştirecek - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Türkiye ve Yunanistan, Pozitif Gündem girişiminin altıncı toplantısını gerçekleştirecek

Türkiye ve Yunanistan, Pozitif Gündem girişiminin altıncı toplantısını gerçekleştirecek

Türkiye ve Yunanistan arasında, 26 Nisan'da İstanbul'da 2021 yılında başlayan 'Pozitif Gündem' girişiminin altıncı toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantıda, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve yeni işbirliği sahalarının istişare edilmesi planlanmaktadır.

25.04.2024 22:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye ve Yunanistan arasında, 26 Nisan'da İstanbul'da 2021 yılında başlayan "Pozitif Gündem" girişiminin altıncı toplantısını gerçekleştirilecek.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Türkiye ve Yunanistan arasındaki "Pozitif Gündem" diyaloğu çerçevesinde, Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Konstantinos Fragkogiannis başkanlığındaki heyetler, 26 Nisan tarihinde İstanbul'da, 2021 yılında başlayan Pozitif Gündem girişiminin altıncı toplantısını gerçekleştirecek.

Toplantıda, ikili ticari, ekonomi, ulaştırma, eğitim, teknoloji, çevre, sağlık ve beşeri ilişkilerin geliştirilmesine yönelik Ortak Eylem Planı'nda, 16 Ekim 2023 tarihinde Atina'da yapılan son toplantıdan bu yana kaydedilen ilerlemenin gözden geçirilmesi ve sürece dahil edilebilecek yeni işbirliği sahalarının istişare edilmesi, ayrıca sürecin geleceği hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülmekte olduğu belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yunanistan, İstanbul, Türkiye, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye ve Yunanistan, Pozitif Gündem girişiminin altıncı toplantısını gerçekleştirecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:01 Yeniden Refah’tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fatih Erbakan’ı çaya davet etmemesine fotoğraflı gönderme Yeniden Refah'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fatih Erbakan'ı çaya davet etmemesine fotoğraflı gönderme
21:46 Öğrenci velisinden kadın öğretmene yumruklu saldırı Öğrenci velisinden kadın öğretmene yumruklu saldırı
21:16 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Türkiye Sahalara Döndü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Türkiye Sahalara Döndü
20:30 Çanakkale Boğazı’nda kuru yük gemisinde yangın Çanakkale Boğazı'nda kuru yük gemisinde yangın
19:40 ABD’de Gazze protestoları ülkenin dört bir yanındaki üniversitelere yayıldı: 400’den fazla gözaltı var ABD'de Gazze protestoları ülkenin dört bir yanındaki üniversitelere yayıldı: 400'den fazla gözaltı var
23:34 Kahramanmaraş’taki depremde 52 kişiye mezar olmuştu: Patlıcan tarlasına bina dikmişler Kahramanmaraş'taki depremde 52 kişiye mezar olmuştu: Patlıcan tarlasına bina dikmişler
22:50 İstanbul’da motosikletli trafik polisi trafik kazası sonucu şehit oldu İstanbul'da motosikletli trafik polisi trafik kazası sonucu şehit oldu
20:45 Ermenistan Başbakanı Paşinyan: 1915 travmasını atlatmalıyız Ermenistan Başbakanı Paşinyan: 1915 travmasını atlatmalıyız
19:15 Arama çalışmalarına ara verildi Yaklaşık 1 yıldır kayıp olan ekonomistin ailesinden DNA örneği alındı Arama çalışmalarına ara verildi! Yaklaşık 1 yıldır kayıp olan ekonomistin ailesinden DNA örneği alındı
18:59 Konya’nın Doğanhisar ilçesinde, Yeniden Refahlı belediye başkanı partisinden istifa etti Konya'nın Doğanhisar ilçesinde, Yeniden Refahlı belediye başkanı partisinden istifa etti
17:39 Boşanma aşamasındaki şahsın cesedi doğal gaz borusuna asılı halde bulundu Boşanma aşamasındaki şahsın cesedi doğal gaz borusuna asılı halde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 00:05:17. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye ve Yunanistan, Pozitif Gündem girişiminin altıncı toplantısını gerçekleştirecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement