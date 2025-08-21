"Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" Sivas'ta gerçekleştirildi - Son Dakika
"Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" Sivas'ta gerçekleştirildi

"Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" Sivas\'ta gerçekleştirildi
21.08.2025 13:39
AK Parti Genel Merkezi tarafından Sivas'ta düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, en önemli hedeflerinin terörsüz Türkiye olduğunu söyleyerek, hiçbir şehit ailesini incitmeden bu işe çözüm bulmak için el birliğiyle...

AK Parti Genel Merkezi tarafından Sivas'ta düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, en önemli hedeflerinin terörsüz Türkiye olduğunu söyleyerek, hiçbir şehit ailesini incitmeden bu işe çözüm bulmak için el birliğiyle çalıştıklarını vurguladı.

AK Parti Genel Merkezi tarafından düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" Sivas'ta da gerçekleştirildi. Kentte bir restoranda gerçekleştirilen basın toplantısına Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve partililer katıldı. Programda konuşan Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu çerçevesinde yürütülen çalışmalara değinerek önemli mesajlar verdi. Öğütken, "Bize muhalefet diyordu ki 'Bunların motoru yok, bunlar uçamaz.' Ama bakın, satıyoruz ve yapıyoruz. Bunlar Türk gençleri ile oluyor ve katkıları çok" dedi.

"Terörsüz Türkiye hedefimiz"

Genel Başkan Yardımcısı Öğütken Türkiye'nin yıllardır terörle mücadele ettiğine dikkat çekerek, "47 yıldır Türkiye bu sıkıntıyı hem ekonomik, hem de vicdanen çekiyor. Kaybettiklerimiz, şehitlerimiz ve gazilerimiz çekiyor. Hepsiyle birlikte bu sıkıntıyı çekiyoruz. Onları incitmeyeceğiz. Şehitlerimizi, hiçbir gazimizi, hiçbir şehit ailesini incitmeden bu işe çözüm bulmak için el birliğiyle çalışıyoruz. Sayın Devlet Bahçeli'nin başlatmış olduğu bu girişimle, Cumhurbaşkanımızın destekleriyle inşallah yapacağız. Biliyorsunuz bir silah bırakma eylemi oldu. Arkasından mecliste komisyonlar kuruldu. Türkiye ve bu işten zarar gören çevre ülkeler olarak bu işi neticelendirmek istiyoruz. 2 trilyon dolar maliyeti var bu işin. Bu paranın bu ülkede kaldığını, bizlere, sizlere para olarak gittiğini düşünürseniz, ülkemize neler kazandıracağımızı ve refah seviyemizin nerelere geleceğini çok iyi düşünüyorsunuzdur" şeklinde konuştu.

"Gönül köprüsünü güçlendireceğiz"

Programda konuşan Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise "Geçen sene başlatılan ve benim de birkaç ilde katıldığım programlarımızı bu süreçte devam ettiriyoruz. Türkiye Yüzyılı Buluşmaları adı altında kadim şehrimiz Sivas'ta da görevlendirilen Genel Başkan Yardımcımız Ahmet Baha Öğütken ile Sivas merkezde değişik yerlere ziyaretler yapacağız ve esnafımızla bir araya geleceğiz. Sivas'ımızı dinleyeceğiz. Varsa şikayetler, öneriler alacağız, vatandaşlarımızla gönül köprümüzü güçlendireceğiz" ifadelerine yer verdi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Ahmet Baha Öğütken, Türkiye Yüzyılı, AK Parti, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Türkiye, sivas, Son Dakika

Son Dakika Politika 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' Sivas'ta gerçekleştirildi - Son Dakika

13:26
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı
13:03
Türk askeri Ukrayna’ya mı gidecek MSB’den iddialara yanıt
Türk askeri Ukrayna'ya mı gidecek? MSB'den iddialara yanıt
24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" Sivas'ta gerçekleştirildi - Son Dakika
