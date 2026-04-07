Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin Türkiye'ye özgü olduğunu belirterek, "Ülkemizin gelenekleri, toplumumuzun, medeniyetimizin insanlığa kazandırdığı değerlerin hepsini bünyesinde barındıran bir model inşa etmeye çalıştık." dedi.

Bakan Tekin, Kamil Ocak Spor Salonu'nda düzenlenen "Şehrim Okulum Projesi"nin imza töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'deki akademisyen, öğretmen, veli ve öğrencilere güvendiğini söyledi.

Bazı ülkelerin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni örnek aldığını ifade eden Tekin, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin binlerce yıllık devlet geçmişi, toplum ve millet geleneği var. Bu gelenek zaten dünyada egemen olduğu sürece barışı, insan haklarını, adaleti ve medeniyeti istemiştir. Bugün yine barışı, adaleti, medeniyeti dünyaya getirmek istiyorsak ve dünyanın değerlerini egemen kılmak istiyorsak adresi başka yerde aramaya gerek yok."

Bazılarının Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni anlatırken binlerce yıllık vurgudan rahatsız olduğunu dile getiren Tekin, "Biz bugün çıksaydık, deseydik ki dünyanın öteki bir ülkenin modelini alıp gelip Türkiye'ye getirseydik alkışlayacaklardı ama ben Türkiye'ye özgü bir model inşa ettik deyince eleştiriliyorum." diye konuştu.

Bakan Tekin, Türkiye'nin gelenekleri ve göreneklerine uygun bir sistem geliştirdiklerini belirterek, programın takdir de gördüğünü ifade etti.

Tekin, "Türkiye'ye özgü bir model. Ülkemizin gelenekleri, toplumumuzun, medeniyetimizin insanlığa kazandırdığı değerlerin hepsini bünyesinde barındıran bir model inşa etmeye çalıştık. Bunu yaparken bugün burada tanıtımını yaptığımız projenin özünde de bu var." ifadelerini kullandı.

Okul dışı öğrenme programları geliştirdiklerini anlatan Tekin, öğrencilerin okul dışı alanlarda müze, cami ve Türkiye'ye ait değerleri öğrenmelerini istediklerini belirtti.

Öğrencilerin halk oyunları ve geleneksel Türk müziklerini öğrenmeleri için de Milli Eğitim Bakanlığı Maarif Orkestrası ve Halk Dansları Topluluğu'nu kurduklarını aktaran Tekin, "Biz valiliklerden ve belediyelerden bu yolculuğumuza destek olmalarını da istemiştik. Bu çağrımıza ilk karşılık veren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin oldu. Biz bütün bir şehri eğitim öğretim hayatının merkezine yerleştirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Şehrim Okulum Projesi

Milli Eğitim Bakanlığı ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokolle, öğrencilerin bütüncül gelişiminin desteklenmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda, sanatsal, sportif, kültürel, sosyal ve duygusal gelişimlerine katkı sağlamak için ücretsiz yaygın eğitim kursları ve etkinlikler gibi faaliyetlerin geliştirilmesi amaçlanıyor.

"Şehrim Okulum Milli Eğitim Bakanlığı Etkinlik Atlası" platformuna ise ilçeleri de kapsayacak şekilde 41 kurs merkezi tanımlandı. Kurs merkezlerinde 16 spor branşı, 10 sanat ve kültür kursu ile 5 bilim etkinliğine yer alıyor.

Kurs merkezlerinde 118 kurs açılırken, spor temasında 90, kültür ve sanat temasında 19, bilim ve teknoloji temasında ise 9 kurs bulunuyor.