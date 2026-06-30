Türksat ve Es'hailSat Ortaklığı - Son Dakika
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Türksat ve Es'hailSat Ortaklığı

30.06.2026 15:19
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Türkiye, Katar ile uydu projelerinde stratejik iş birliği yaparak uydu haberleşmesini güçlendiriyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat ile Katar merkezli uydu şirketi Es'hailSat arasında Es'hail-3/Türksat-Biruni uydusuna yönelik stratejik ortaklık anlaşması imzalandığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Katar'da temaslarda bulundu. Bakan Uraloğlu, Türksat ile Katar merkezli uydu şirketi Es'hailSat arasında Es'hail-3/Türksat-Biruni uydusuna yönelik stratejik ortaklık anlaşması imzalandığını bildirdi. Anlaşma, Katar'ın başkenti Doha'da Es'hailSat Başkanı ve CEO'su Ali Ahmed Al-Kuwari ile Türksat Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay tarafından imzalandı. Es'hail-3/Türksat-Biruni uydu projesini kapsayan iş birliğiyle iki şirket, kapasite paylaşımı ve ortak ticari büyüme hedefleri doğrultusunda uzun vadeli stratejik ortaklık kurdu.

Es'hail-3/Türksat-Biruni uydusu 50 derece doğu yörüngesinde görev yapacak

Bakan Uraloğlu, anlaşma hakkında yaptığı yazılı açıklamada, "Söz konusu iş birliği Türksat-Biruni'nin ticari kapasitesini güçlendirecek ve Türkiye'nin uydu haberleşme alanındaki küresel etkinliğini daha da artıracak" ifadesini kullandı. Bakan Uraloğlu, Es'hailSat ile imzalanan anlaşma kapsamında, 50 derece Doğu yörüngesinde görev yapacak yüksek veri kapasiteli Ka-Bant Es'hail-3/Türksat-Biruni uydusunun kapasitesinin ortak kullanılacağını belirtti. Uraloğlu, "Bu iş birliği ile yalnızca yeni bir uydu projesini hayata geçirmiyoruz. Aynı zamanda Türkiye'nin uzaydaki varlığını güçlendirecek, yeni pazarlara erişimini artıracak ve uydu haberleşme alanındaki rekabet gücünü yükseltecek önemli bir adım atıyoruz" dedi.

Türksat filosuna yeni uydu kazandıracak

Projenin Türksat'a önemli kazanımlar sağlayacağını belirten Abdulkadir Uraloğlu, "Katar finansmanıyla hayata geçirilecek proje sayesinde yüksek veri kapasiteli yeni bir uyduyu filomuza kazandıracağız. Böylece Türksat'ın kullanımına sunulacak ilave kapasiteyle ülkemizin uydu haberleşme altyapısını daha da güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Altyapı yatırımlarının paylaşılmasıyla kaynaklarımızı daha verimli kullanacağız"

Bakan Uraloğlu, iş birliği kapsamında iki şirketin uydu varlıkları, yer altyapıları, dağıtım ağları ve müşteri portföylerinin birlikte değerlendirileceğini belirterek, "Altyapı yatırımlarının paylaşılmasıyla kaynaklarımızı daha verimli kullanacağız. Kapasite kullanımını optimize ederek Türksat-Biruni'nin ticari potansiyelini ilk günden itibaren en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz. Proje kapsamında Türksat'ın kullanımına sunulacak 50 Gbps'a kadar kapasiteyle ülkemizin uydu haberleşme altyapısını daha da güçlendireceğiz" diye konuştu.

"Fırlatılacak uydu, Türksat adına kayıtlı olacak"

Projenin Türkiye'nin sahip olduğu stratejik hakları koruyarak hayata geçirileceğini vurgulayan Abdulkadir Uraloğlu, "50 derece Doğu yörüngesindeki frekans ve yörünge haklarımız korunmaya devam edecek. Proje kapsamında herhangi bir hak devri yapılmayacak. Ayrıca fırlatılacak uydu, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) nezdinde Türksat adına kayıtlı olacak. Böylece hem mevcut haklarımızı güvence altına alacak hem de yeni nesil yüksek kapasiteli bir uyduyu filomuza kazandıracağız" dedi.

Uydu, beş bölgeye hizmet sunacak

Türksat-Biruni'nin geniş bir coğrafyada hizmet vereceğini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "Katar ile kurduğumuz bu ortaklık sayesinde Orta Doğu, Kuzey Afrika, Avrupa, Orta Asya ve Sahra Altı Afrika'da çok daha güçlü bir hizmet ağı oluşturacağız. Türksat'ın sahip olduğu teknik altyapı ve tecrübeyi Es'hailSat'ın bölgesel gücüyle birleştirerek küresel ölçekte yeni fırsatlar elde edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Havacılık ve denizcilik sektörlerine güç katacak

Ortaklığın birçok farklı sektöre hizmet sağlayacağını vurgulayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, "Yüksek kapasiteli geniş bant internet hizmetlerinin yanı sıra havacılık ve denizcilik mobilite hizmetleri, kamu kurumlarının haberleşme ihtiyaçları ve kurumsal veri iletişimi alanlarında da önemli çözümler sunacağız. Artan bağlantı ihtiyacına daha güçlü cevap vereceğiz" açıklamasında bulundu.

"Türksat-Biruni ile Türkiye'nin küresel uydu pazarındaki konumunu da güçlendireceğiz"

Söz konusu anlaşmanın Türkiye ile Katar arasındaki stratejik iş birliğine de yeni bir boyut kazandırdığını ifade eden Uraloğlu, "Uzay ve uydu teknolojileri alanında kurduğumuz bu ortaklık, iki ülke arasındaki güçlü ilişkileri daha da ileri taşıyacak. Türksat-Biruni ile ülkemizin uydu haberleşmesindeki etkinliğini artırırken, Türkiye'nin küresel uydu pazarındaki konumunu da güçlendireceğiz" değerlendirmesinde bulundu. - DOHA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Türksat ve Es'hailSat Ortaklığı - Son Dakika

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