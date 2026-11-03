Tutuklu Merkezefendi Belediye Başkanı Doğan, el yazısı mesajla destekçilerine seslendi - Son Dakika
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Tutuklu Merkezefendi Belediye Başkanı Doğan, el yazısı mesajla destekçilerine seslendi

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Tutuklu Merkezefendi Belediye Başkanı Doğan, el yazısı mesajla destekçilerine seslendi
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Soruşturma kapsamında tutuklanan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, sosyal medyada el yazısıyla bir mesaj paylaştı. Bir haftadır kendilerinden ayrı olduğunu belirten Doğan, destekçilerine teşekkür ederek 'Bu kara günler aydınlığa kavuşacak' ifadelerini kullandı.

Merkezefendi Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, sosyal medya hesabından el yazısıyla kaleme aldığı bir mesajı paylaştı. Doğan, mesajında kendisine destek verenlere teşekkür ederek, "Bu kara günler aydınlığa kavuşacak" ifadelerini kullandı.

Merkezefendi Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, sosyal medya hesabından takipçilerine yönelik bir mesaj yayımladı. El yazısıyla kaleme aldığı mesajında bir haftadır kendilerinden ayrı olduğunu belirten Doğan, Merkezefendi'yi, yedek kulübesini, birlikte paylaştıkları güzellikleri ve dostlukları düşündüğünü ifade etti.

Kendisine destek olanlara teşekkür eden Doğan, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Bugün sizlerden ayrılalı tam bir hafta oldu. Buradaki Merkezefendi'yi, yedek kulübesini, paylaştığımız güzellikleri ve dostlukları düşünüyorum. Her zaman yanımda olduğunuz ve bana inandığınız için teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bu kara günler aydınlığa kavuşacak. Sizleri çok seviyorum, dualarınızı eksik etmeyin."

Doğan, mesajını "Bizim Şeniz" ifadesiyle sonlandırdı.

Kaynak: İHA
MerkezefendiŞeniz DoğanPolitikaGüncelSon Dakika

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