UAEA Başkanı Grossi: İran\'a Teknik Ziyaret Yakında

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, İran'ın nükleer tesislerine yönelik denetim hakkında yaptığı açıklamada, "Teknik çalışmalar başladı ve yakında oraya gitmeyi umuyoruz" dedi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, Japonya'da temaslarına devam ederken, başkent Tokyo'da İran'a ziyaret hakkında açıklamada bulundu. Grossi, UAEA'nın ABD-İran anlaşmasının bir parçası olarak İran'ın nükleer tesislerini denetlemekle görevlendirildiğini belirtti.

Grossi, ABD-İran arasında imzalanan Mutabakat Zaptı'nın İran'ın nükleer tesislerinin UAEA tarafından denetleneceğini açıkça belirttiğini aktararak, "Denetleme yapabilmemiz için bizzat incelemelerde bulunmamız gerekiyor, bunun başka bir yolu yok. Teknik çalışmalar başladı ve yakında oraya gitmeyi umuyoruz. UAEA'nın tesislere erişim hakkı olmalı ve teftiş yapması gerekiyor. Teknik çalışmaları sürdürmeye ve mümkün olan en kısa sürede oraya gitmeye hazırım" dedi. - TOKYO