UAEA Müfettişleri İran'ı Ziyaret Edecek - Son Dakika
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UAEA Müfettişleri İran'ı Ziyaret Edecek

UAEA Müfettişleri İran\'ı Ziyaret Edecek
24.06.2026 10:03
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UAEA Başkanı Grossi, İran'ın nükleer tesisleri için müfettişlerin ziyaret yapacağını açıkladı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, UAEA müfettişlerinin İran'ın nükleer tesislerini ziyaret edeceğini belirtti.

UAEA Başkanı Rafael Grossi, Japonya'daki Fukuşima Nükleer Santrali'ni ziyaret etti. Grossi, burada düzenlediği basın toplantısında, UAEA'nın İran'ı ziyaret konusuna değindi.

Grossi, UAEA müfettişlerinin İran'ın nükleer tesislerini ziyaret edeceğini belirterek, bunun ABD ile İran arasında savaşı sona erdirmeye yönelik müzakerelerin temel unsurlarından biri olduğunu söyledi. Grossi, "Siyasi açıklamaları anlayabiliyorum, bunlar gerçekliğin bir parçası. Ancak dikkat çekmek istediğim temel husus, iki ülke başkanları tarafından imzalanmış bir mutabakatın bulunmasıdır" dedi.

ABD-İran arasında imzalanan mutabakat zaptının nükleer materyaller ve tesislerle ilgili yürütülecek faaliyetlerin UAEA gözetiminde gerçekleştirileceğini açık şekilde ortaya koyduğunu belirten Grossi, "Bunu yapabilmek için denetim gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bunun iki gün sonra, bir hafta sonra ya da on gün sonra olması önemli. Bu denetimler gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.

Öte yandan geçtiğimiz sene İran meclisi tarafından kabul edilen yasa uyarınca İran'ın UAEA ile işbirliği ve denetimler askıya alınmıştı. - FUKUSHİMA

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Güvenlik, Politika, Enerji, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika UAEA Müfettişleri İran'ı Ziyaret Edecek - Son Dakika

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