UCLG-MEWA heyeti Selçuklu’nun örnek projelerini yerinde inceledi

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi'nin ev sahipliğinde "Liderlik, Dönüşüm ve Refah" temasıyla düzenlenen UCLG-MEWA Yenilikçilik ve Gıda Sistemleri Forumu, gerçekleştirilen gezi programıyla sona erdi.

Uluslararası alanda önemli bir yere sahip olan UCLG-MEWA Yenilikçilik ve Gıda Sistemleri Forumu, Selçuklu Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Forum kapsamında Konya'da bir araya gelen 11 ülkeden 136 yerel yönetim temsilcisi, uzman ve paydaş ortaklığında, yenilikçilik, girişimcilik ve sürdürülebilir gıda sistemleri konularında bilgi alışverişinde bulunularak iş birliğinin güçlendirilmesi sağlandı. Forumun ardından heyet, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı öncülüğünde, Selçuklu Belediyesi'nin örnek projeleri arasında yer alan Selçuklu Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi, Konya Tropikal Kelebek Bahçesi ve Selçuklu Çiçek Bahçesi'ni yerinde inceledi.

Başkan Pekyatırmacı: "Hem ulusal hem de uluslararası alanda çalışmalarımızla örnek olmaya devam edeceğiz"

Selçuklu Belediyesi olarak UCLG-MEWA Teşkilatı'nın Yenilikçilik ve Gıda Sistemleri Forumu'na ev sahipliği yapmaktan gurur duyduğunu belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Forumda 11 ülkeden katılım sağlayan yerel ve ulusal yöneticiler ve akademisyenlerle bir araya gelerek Gıda ve Tarım Çalışma Grubumuzun ilk toplantılarını da gerçekleştirdik. Önümüzdeki döneme ilişkin yol haritalarımızı değerlendirdiğimiz toplantıda ortak hedeflerimizi ele aldık ve birlikte yürüteceğimiz çalışmaların temelini oluşturduk. Bilgi ve tecrübe paylaşımının ön planda olduğu bu forumun, ulusal ve uluslararası alanda iş birliğini daha da güçlendireceğine inanıyorum. Programımız gerçekten verimli bir şekilde geçti. Forum sonrası UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman ve beraberindeki heyet ile birlikte hem spor alanında hem de turizm alanında Selçuklu'muza kazandırdığımız yatırımları yerinde inceleme fırsatı bulduk. Selçuklu Belediyesi olarak vatandaşlarımızın refahını önemsiyor ve bu noktada en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz gezimizde de bunların en güzel örneklerini katılımcılarımızla birlikte inceledik. Hayata geçirdiğimiz her yatırımın yalnızca bugünü değil, geleceği de şekillendirmesini hedefliyoruz. Hem ulusal hem de uluslararası alanda çalışmalarımızı örnek göstermeye ve yenilerini eklemeye devam edeceğiz inşallah" dedi.