Ufuk Uras: Bahçeli 'çözüm çıkışı' teklifinin Erdoğan'dan geldiğini söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Ufuk Uras: Bahçeli 'çözüm çıkışı' teklifinin Erdoğan'dan geldiğini söyledi

Geniş Video İzle

Eski milletvekillerinden Ufuk Uras, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmede MHP liderinin kendisine ''Çözüm çıkışı teklifi Erdoğan'dan geldi'' dediğini aktardı.

21.11.2024 11:37  Güncelleme: 12:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski milletvekillerinden Ufuk Uras dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmüş, Uras görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sayın Devlet Bahçeli ile son dönem ortaya koyduğu perspektifle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Gösterdiği ilgi ve sohbet için teşekkür ederim" ifadelerini kullanmıştı.

Görüşmenin ayrıntılarına ilişkin ise Uras, T24'ten Candan Yıldız'a açıklamalarda bulundu.

TEKLİF ERDOĞAN'DAN GİTMİŞ

Erdoğan-Bahçeli gerilimi söylentilerini de boşa çıkaracak önemli bir ayrıntıyı ifade eden Uras, MHP liderinin kendisine "Çözüm çıkışı teklifi Erdoğan'dan geldi" dediğini aktardı.

Uras açıklamalarında "Sayın Bahçeli, Erdoğan'ın geçen ayın başında kendisine 'Bu işi kendi başımıza, kendi kendimize çözelim, bu sorunlara başkalarını karıştırmadan' teklifiyle geldiğini aktardı. Sayın Bahçeli bunun üzerine 'Peki bunu kim yapacak? Gittim gruba (DEM) el sıktım, başsağlığı diledim. Öcalan da hiçbir telkin olmadan kendi görüşünü ifade etsin bu konularda diye o çıkışı yaptım' dedi" ifadelerini kullandı.

Ufuk Uras: Bahçeli \'çözüm çıkışı\' teklifinin Erdoğan\'dan geldiğini söyledi

Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, Ufuk Uras, Politika, 3-sayfa, Dünya, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika Ufuk Uras: Bahçeli 'çözüm çıkışı' teklifinin Erdoğan'dan geldiğini söyledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Yunuss Bayern:
    Yine mi iki yaşlı İt 6 7 Yanıtla
  • Mustafa Çakır:
    Reco, bu büzüğü maşa gibi kullanıyor. 6 2 Yanıtla
  • Yazı Yorum..:
    Heralde yani, Sen ondan habersiz izinsiz ilacını bile alamazsın..Onu biz biliyoruz da hala senin OYUN KURAN BİR BİLGE olduğunu sanan kurtçuklar ve makarna soğan tayfası bir türlü anlamıyor.. 4 0 Yanıtla
  • Sk 06:
    iki bunak birbirini ağırlar 1 1 Yanıtla
  • Umut Baran:
    Biz zaten herşeyin ondan dolayı yaşandığını biliyoruz üllkeyi ne hale getirdi.Erken seçim gelmesi şart artık yoksa durum çok vahim ve çok kötü. 0 0 Yanıtla
  • Emir Konez:
    ah şoförün şeyi kirilsaydi da bu günleri görmeseydik. 0 0 Yanıtla
  • Sezgin KARAMAN:
    tayyibin en iyi yaptığı şey ateşi maşallah tutmak dün domuz bağcılarda anayasanın ilk 4 maddesini kaşıdı bu gün bahçeli gereksizi ile kurt oylarını nasıl alırım derdinde hani chp terörle yanyanaydi oy atanlar teröristi 0 0 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir:
    Nedir su cözum bizlerde ogrensek 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:08 MHP’li 3 vekilin altın kaçakçılığı yaptığı iddiası Adalet Bakanı Tunç’a soruldu MHP'li 3 vekilin altın kaçakçılığı yaptığı iddiası Adalet Bakanı Tunç'a soruldu
11:43 Bakan Yerlikaya, DEM Partili Sakık’a konserde açılan İsrail bayrağını sordu Bakan Yerlikaya, DEM Partili Sakık'a konserde açılan İsrail bayrağını sordu
11:35 Rusya, Ukrayna’ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi Rusya, Ukrayna'ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi
11:32 Narin Güran davasının itirafçısı Nevzat Bahtiyar avukatını değiştirdi Narin Güran davasının itirafçısı Nevzat Bahtiyar avukatını değiştirdi
10:20 Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı! İşte tüm detaylar
17:30 Türkiye Futbol Federasyonu’nu mahkemeye verdiler Türkiye Futbol Federasyonu'nu mahkemeye verdiler
17:22 Kayseri Valisi Gökmen Çiçek öncülüğünde kadınlardan üretim rekoru Kayseri Valisi Gökmen Çiçek öncülüğünde kadınlardan üretim rekoru
17:09 Eşinin kavga ettiği anlara ait görüntüleri izleyen kadın, aldatıldığını tesadüfen öğrendi Eşinin kavga ettiği anlara ait görüntüleri izleyen kadın, aldatıldığını tesadüfen öğrendi
17:05 Ünlü firma binlerce elemanını işten çıkarak Ünlü firma binlerce elemanını işten çıkarak
17:00 Balık Tutmaya Geldi, Bataklıkta Mahsur Kaldı Balık Tutmaya Geldi, Bataklıkta Mahsur Kaldı
16:58 Pakistan’ın eski Başbakanı İmran Han’ın kefaretle serbest bırakılmasına karar verildi Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Han'ın kefaretle serbest bırakılmasına karar verildi
16:56 Devrim Özkan Galatasaray taraftarına seslendi: Ben yenge değilim, Torreira enişte Devrim Özkan Galatasaray taraftarına seslendi: Ben yenge değilim, Torreira enişte
16:54 Mauro Icardi, ameliyat kararında değişikliğe gitti Mauro Icardi, ameliyat kararında değişikliğe gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2024 13:34:04. #1.12#
SON DAKİKA: Ufuk Uras: Bahçeli 'çözüm çıkışı' teklifinin Erdoğan'dan geldiğini söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.