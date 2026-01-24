Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu ölümünün 33'üncü yılında anıldı - Son Dakika
24.01.2026 15:14  Güncelleme: 15:32
Gazeteci ve Yazar Uğur Mumcu, ölümünün 33. yıl dönümünde evinin önünde düzenlenen anma töreniyle anıldı. Törene katılanlar, Mumcu'ya düzenlenen suikastın hâlâ siyasi tarihin derin karanlıkları arasında yer aldığını vurguladı.

Gazeteci ve Yazar Uğur Mumcu, ölümünün 33'üncü yıl dönümünde evinin önünde anıldı.

Ankara'da 24 Ocak 1993 tarihinde evinin önünde uğradığı bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden Gazeteci ve Yazar Uğur Mumcu, ölümünün 33'üncü yıl dönümünde suikasta uğradığı ve adı verilen sokaktaki evinin önünde anıldı. Anma törenine, ailesi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, siyasi parti temsilcileri ve sevenleri katıldı. Özel, anma töreni öncesinde Mumcu'nun evini ziyaret etti.

Görüşmenin ardından Mumcu ailesi ve Özel, Faili Meçhuller Anıtı'na ve Mumcu'nun hayatını kaybettiği alana karanfiller bıraktı ve mum yaktı.

Törenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, "33 yıllık bitmeyen bir acının, yüreğimizde sönmeyen bir ateşin yıl dönümündeyiz. Uğur Mumcu'nun katledildiği yerde, katledildiği sokakta onun hatırası önünde bir kez daha eğilerek ve yüreğimizde hiç sönmeyen o bir mumun acısını hissederek kendisini bir kez daha andık. Aynı tarih aynı zamanda Gaffar Okkan'ın ölüm yıldönümüdür. Aynı zamanda İsmail Cem'in ölüm yıldönümüdür. Her üçüne de Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Özel, Uğur Mumcu'ya düzenlenen suikastın siyasi tarihin en karanlık sayfalarından biri olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bir kısmı aralanır gibi olmuş ama dönemin bakanlarının tabiriyle 'Bir tuğla çekersek bütün duvar yıkılır' demişlerdir. O çekilmeyen tuğlalardan halen daha karşımızda bir duvar örülüdür. Maalesef bu iktidar döneminde de bu tuğlaları sökmeye kimse niyetlenmediği gibi yeni yeni duvarlar ördüler. Bu duvarların hepsini yıkmaya, o tuğlaların hepsini tuzla buz etmeye ve Uğur Mumcu'nun bir gün aziz hatırasının önüne hem geçmişteki bütün karanlık olaylar, hem de bundan sonra bu tür karanlık olayların, bu tip kara düzenlerin devam etmediği bir iktidar gününde burada olmayı ümit ediyoruz. Onun için de var gücümüzde çalışmaya devam ediyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA

