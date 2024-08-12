Ukrayna Birlikleri Kursk Bölgesinde Kontrolü Ele Geçirdi

Politika

Kursk Valisi Alexei Smirnov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başkanlığında gerçekleştirilen Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada "Ukrayna birlikleri bölgedeki 28 köyde kontrolü ele geçirdi" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rusya'nın Kursk bölgesine başlattığı saldırılar nedeniyle Güvenlik Konseyi'ni topladı. Toplantıda Rusya'nın Kursk Valisi Alexei Smirnov gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı. Ukrayna birliklerinin bölgedeki 28 köyde kontrolü ele geçirdiğini söyleyen Smirnov, "Bölgedeki durum oldukça zorlu" dedi. Ukrayna güçlerinin Rus sınırından 12 km içerde olduğunu kaydeden Rus vali, bölgede 2 bin kadar Rus vatandaşının kaldığını ancak akıbetlerinin bilinmediğini sözlerine ekledi.

"Kursk bölgesinde 59 bin kişi daha tahliye edilmeyi bekliyor"

Çatışmaların başından bu yana Kursk bölgesinden 121 bin kişinin tahliye edildiğini ifade ederek, "59 bin kişi daha tahliye edilmeyi bekliyor. Talimatlarınız doğrultusunda bölge halkının yerleştirilmesini iki aşamaya ayırdık. İlk aşama, 4 ilçede 10 km'lik bir bölge, artı Sudzha ve Korenevo ilçelerinin tamamı" açıklamasını yaptı. Rus vali, 8 Ağustos'ta sınır bölgesinin tamamını ve nükleer santral yakınında bulunan Bolshoe Soldatskoe ve Lgov bölgelerini tahliye etmeye başladıklarını sözlerine ekleyen Smirnov, bölgede 12 sivilin hayatını kaybettiğini ve 121 kişinin de yaralandığını söyledi. - MOSKOVA