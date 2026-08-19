Ukrayna'da Yönetim Krizi: Eski Bakan Seçim Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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Ukrayna'da Yönetim Krizi: Eski Bakan Seçim Çağrısı Yaptı

Ukrayna\'da Yönetim Krizi: Eski Bakan Seçim Çağrısı Yaptı
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Görevden alınan Bakan Fedorov, Ukrayna'nın seçim yapması gerektiğini savunarak Zelenskiy'ye meydan okudu.

Ukrayna'nın görevden alınan Savunma Bakanı Mykhailo Fedorov, ülkenin yönetim kriziyle karşı karşıya olduğunu savunarak seçime gidilmesi çağrısında bulundu. Bu, Rusya'nın işgalinden bu yana Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy'e yönelik en büyük iç meydan okuma oldu.

Ukrayna'nın görevden alınan Savunma Bakanı Mykhailo Fedorov, yayınladığı video mesajda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e meydan okudu. Fedorov Rusya'nın işgaline karşı devam eden mücadeleye rağmen Ukrayna'nın seçimleri yeniden düzenlemenin bir yolunu bulması gerektiğini söyledi. Fedorov, "Ukraynalıların hükümetlerini ne zaman seçeceklerine Putin'in karar vermesine izin vermemeliyiz. Demokrasi, barış zamanının bir lüksü değildir. Demokrasi, bugün uğruna savaştığımız şeyin bir parçasıdır. Demokrasi Rusya tarafından rehin alınamaz. Biz tam olarak özgür bir Avrupa devleti olarak kalmak istediğimiz için savaşıyoruz. Ukrayna'nın uzun süren savaş şartlarında bile tam demokratik sürecini yenilemesine imkan sağlayacak yasal, güvenli ve gerçekçi bir mekanizma bulmalıyız" dedi.

Fedorov, Zelenskiy'nin adını açıkça anmadı ancak mevcut liderin ulusal acil duruma rağmen yolsuzlukla mücadelede zorlanan, kötü işleyen bir devlete başkanlık ettiğini ima etti. Federov, Ukrayna'nın "sistematik bir yönetim krizi" ile karşı karşıya olduğunu söyleyerek, "Eski sistem çoğu zaman kendi kurallarına göre yaşıyor. Kendini koruyor. Değişimden korkuyor" dedi. Fedorov Ukrayna'daki "yolsuzluğun" savaş çabalarına zarar verdiğini belirtti.

35 yaşındaki Fedorov, kapsamlı reformlar sözü verdikten sadece 6 ay sonra Temmuz ayında bakanlık görevinden sürpriz bir şekilde alınana kadar Zelenskiy'nin uzun süredir müttefikiydi. Fedorov'un görevden alınması, kamuyounda da büyük tepki çekmişti.

Sıkıyönetim döneminde seçim yapılmıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin görev süresi Mayıs 2024'te sona erecekti, ancak Şubat 2022'deki Rus işgalinden bu yana yürürlükte olan sıkıyönetim, savaş zamanında seçimlerin yapılmasını anayasal olarak yasaklıyor. Sıkıyönetim rejimi, askeri seferberliğin devamının ve ülkedeki seçimlerin askıya alınmasını sağlıyor.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Ukrayna'da Yönetim Krizi: Eski Bakan Seçim Çağrısı Yaptı - Son Dakika

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