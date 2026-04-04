Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye ziyaretleri kapsamında İstanbul'a geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Zelenskiy, daha sonra Fener Rum Patriği Bartholomeos ile bir araya geldi. Saat 17.30'da başlayan ikili arasındaki görüşme yaklaşık 90 dakika sürdü. Görüşme sonrasında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Bartholomeos fotoğraf çektirdi.

Öte yandan, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde Rusya'yla yeni bir barış masasının oluşabileceği konusunun ele alındığını ancak kesin bir sonucun çıkmadığını söyledi. Açıklamanın ardından Zelenskiy, patrikhaneden ayrıldı. - İSTANBUL