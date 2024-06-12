Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile Görüştü

Politika

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Suudi Arabistan'a düzenlediği sürpriz ziyaret çerçevesinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Suudi Arabistan'a sürpriz ziyaret düzenledi. Cidde kentine gelen Zelenskiy, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi. Görüşme hakkında detay paylaşılmadı.

Zelenskiy, 15-16 Haziran'da İsviçre'de yapılması planlanan Ukrayna Zirvesi öncesinde destek toplamak amacıyla birçok ülkeyi ziyaret etti. - CİDDE