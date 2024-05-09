Ukrayna Devlet Güvenlik Dairesi Başkanı Görevden Alındı - Son Dakika
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Politika

Ukrayna Devlet Güvenlik Dairesi Başkanı Görevden Alındı

Ukrayna Devlet Güvenlik Dairesi'nde görevli 2 kişinin suikast düzenleyeceği şüphesiyle tutuklanmasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Devlet Güvenlik Dairesi Başkanı Serhii Rud'u görevden aldı.

09.05.2024 22:52
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Ukrayna istihbaratının suikast düzenleyeceği şüphesiyle Devlet Güvenlik Dairesi'nde görevli 2 kişiyi tutuklamasının ardından harekete geçen Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Devlet Güvenlik Dairesi Başkanı'nı görevden aldı.

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından Ukrayna Devlet Güvenlik Dairesi'nde görevli 2 albayın tutuklanmasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yayınlandığı kararnameyle Ukrayna Devlet Güvenlik Dairesi Başkanı Serhii Rud'u görevden aldı. 2019 yılında göreve başlayan Rud'un yerine henüz yeni bir atama yapılmadı.

SBU, Zelenskiy ve diğer üst düzey askeri ve siyasi yetkililerine suikast hazırlayan 5 Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ajanının açığa çıkarıldığını duyurmuş, Rus istihbaratına bilgi sızdırdığı öne sürülen 2 Ukrayna Devlet Güvenlik Dairesi albayını tutuklamıştı. - KİEV

Kaynak: İHA

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