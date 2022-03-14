Ukrayna hükümeti: "Rus paraşütçü birlikleri Odessa'ya inmeyi planlıyor" - Son Dakika
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Ukrayna hükümeti: "Rus paraşütçü birlikleri Odessa'ya inmeyi planlıyor"

14.03.2022 02:09
Ukrayna hükümeti: "Rus paraşütçü birlikleri Odessa'ya inmeyi planlıyor"

Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, Rusya'nın yakın zamanda Odessa'ya paraşütçü birliklerini indirmeyi planladığını duyurdu.

Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, Rusya'nın yakın zamanda Odessa'ya paraşütçü birliklerini indirmeyi planladığını duyurdu.

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş 18 gündür devam ediyor. İşgalleri sırasında 12 binden fazla askeri personel kaybı veren Rusya, Ukrayna topraklarında yaptığı işgali genişletmek için kaybettiği askerlerinin yerine takviye yapmaya devam ediyor. Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov konuya ilişkin yaptığı basın açıklamasında, " Karadeniz'de 3-4 gün önce Rus paraşütçü birlikleri inecekti. Fakat hava şartlarından dolayı Sivastopol'e dönmek zorunda kaldılar. Fakat şimdi oradan geri dönüyorlar. Odessa ve bölgesinde paraşütçü asker inişi planlıyorlar. Odessa'da neler olduğunu ve kontrolün bizde olduğunu anlıyoruz. Onları karşılamak için bekliyorlar. Çernigov ve Kiev bölgelerinde olduğu gibi" ifadelerini kullandı. Danilov, Ukrayna askerlerinin Rus paraşütçü birliklerini karşılamak için hazır olduklarını ifade etti. - KİEV

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Ukrayna, Rusya, Milli, Rus, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Ukrayna hükümeti: 'Rus paraşütçü birlikleri Odessa'ya inmeyi planlıyor' - Son Dakika


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