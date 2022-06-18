Ukrayna-Rusya müzakereleri yeniden başlayabilir - Son Dakika
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Ukrayna-Rusya müzakereleri yeniden başlayabilir

18.06.2022 12:23
Ukrayna-Rusya müzakereleri yeniden başlayabilir

Ukrayna müzakere heyeti başkanı David Arakhamia, Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakere görüşmelerinin Ağustos sonunda yeniden başlayabileceğini söyledi.

Ukrayna müzakere heyeti başkanı David Arakhamia, Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakere görüşmelerinin Ağustos sonunda yeniden başlayabileceğini söyledi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 24 Şubat'tan beri devam ediyor. Savaşın sona ermesi için birçok kez çeşitli ülkelerde bir araya gelen Rusya-Ukrayna heyetleri uzun süredir müzakere görüşmelerine ara verdi. Ukrayna heyetinin başkanı David Arakhamia, Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakere görüşmelerinin Ağustos ayının sonlarına doğru yeniden başlayabileceğini belirterek, "Açık kaynaklardan gördükleri için planlarımızı Ruslarla paylaşmak istemiyoruz ama belli alanlarda karşı taarruza geçeceğimizi düşünüyorum" dedi.

" İstanbul'da önerilene benzer bir siyasi anlaşma düşünebiliriz"

Rus birliklerinin 24 Şubat'tan önceki konumlarına dönmeleri durumunda Rusya ile asgari bir anlaşma yapılabileceğini ifade eden Arakhamia, "İstanbul'da önerilene benzer bir siyasi anlaşma düşünebiliriz. Örneğin Kırım meselesine birkaç yıl değinmeyecektik. Bunu askeri olarak değil, diplomatik olarak yapardık" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak tarafından Mayıs ayında yapılan açıklamada, Rusya ile müzakere görüşmelerinin askıya alındığı duyurulmuştu. Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, iki ülke arasındaki müzakere görüşmelerinin Rusya'nın durumundan dolayı gerçekleşmediğini açıklamıştı. - KİEV

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Kaynak: İHA

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