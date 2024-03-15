Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, AK Parti Kütahya Seçim Bürosunu Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, AK Parti Kütahya Seçim Bürosunu Ziyaret Etti

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, AK Parti Kütahya Seçim Bürosunu Ziyaret Etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti İl Başkanlığının Zafer Meydanı'ndaki Seçim Bürosunu ziyaret etti. Bakan Uraloğlu, Kütahya'nın AK Belediyecilikle tekrar tanışacağını ifade etti ve Kütahyalılardan destek istedi.

15.03.2024 21:45  Güncelleme: 21:49
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti İl Başkanlığının Zafer Meydanı'ndaki Seçim Bürosunu ziyaret etti.

Burada vatandaşlar sohbet eden Bakan Uraloğlu, 31 Mart'ta Kütahya'nın AK Belediyecilikle tekrar tanışacağını ifade etti.

Uraloğlu, AK Parti Kütahya Belediye Başkan Adayı Kamil Saraçoğlu'nun geçmişte başarılı bir belediye başkanlığını yaptığını belirterek, Kütahyalıların kendisine destek vermelerini istedi.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, "Kütahya için gerçek belediyeciliğe hazırız, kararlıyız" dedi.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir ile AK Parti Kütahya Belediye Başkan Adayı Kamil Saraçoğlu, destekleri sebebiyle Bakan Uraloğlu'na teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, AK Parti Kütahya Seçim Bürosunu Ziyaret Etti - Son Dakika

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