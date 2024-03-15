Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti İl Başkanlığının Zafer Meydanı'ndaki Seçim Bürosunu ziyaret etti.
Burada vatandaşlar sohbet eden Bakan Uraloğlu, 31 Mart'ta Kütahya'nın AK Belediyecilikle tekrar tanışacağını ifade etti.
Uraloğlu, AK Parti Kütahya Belediye Başkan Adayı Kamil Saraçoğlu'nun geçmişte başarılı bir belediye başkanlığını yaptığını belirterek, Kütahyalıların kendisine destek vermelerini istedi.
Bakan Abdulkadir Uraloğlu, "Kütahya için gerçek belediyeciliğe hazırız, kararlıyız" dedi.
AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir ile AK Parti Kütahya Belediye Başkan Adayı Kamil Saraçoğlu, destekleri sebebiyle Bakan Uraloğlu'na teşekkür etti. - KÜTAHYA
Son Dakika › Politika › Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, AK Parti Kütahya Seçim Bürosunu Ziyaret Etti - Son Dakika
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, “Muğla'yı 1 Nisan'da şu anda elimizdekilerden çok daha fazlasıyla, bütün belediyelerimiz ve büyükşehir belediyemizle beraber Atatürk ilkelerine bağlı aydınlık gelecek Türkiye için çok önemli bir temel haline getireceğiz” dedi.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de düzenlenen mitingde Türk, Kürt, Zaza, Alevi, Sünni ayrımı yapmadan 85 milyonun her bir ferdini samimiyetle bağrına bastıklarını söyledi. Erdoğan, eski Türkiye'de milletin her kesiminin çeşitli mağduriyetler yaşadığını ve çoğunluğun ötekileştirildiğini belirtti. Ayrıca, Hakkarili kardeşlere 2 bin kişilik istihdam müjdesi verdi.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, sağlık çalışanları için hastanelerin yakınlarında açılacak kreşlerin 24 saat çalışacağını belirtti. Ayrıca, Seferihisar, Urla, Çeşme gibi bölgelerde uygun fiyatla kiralık oturabilme imkanı sağlayacaklarını da söyledi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "Teknoloji, Uzay ve Dijital Dönüşüm" konferansında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin teknolojik gelişimini ve atılımlarını anlattı. İleri, siyasi iradenin etkisiyle teknoparklar, AR-GE merkezleri, yazılımcı okulları gibi önemli adımların atıldığını belirtti. Ayrıca, savunma sanayisi ve bilişim sektöründe hedeflenen ihracat rakamlarını paylaştı ve Türkiye'nin teknoloji alanında ivme kazandığını vurguladı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Sivil toplum, büyük bir Filistin duyarlılığı, Gazze'deki katliama, soykırıma karşı büyük bir insanlık destanı yazdı.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde seçim çalışmaları kapsamında ziyaretler gerçekleştirdi. Davutoğlu, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay'ı ziyaret etti ve ilçe meydanında vatandaşlarla sohbet etti. Ardından Çorlu ilçesine geçen Davutoğlu, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği ile görüştü ve Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. İş insanlarıyla da bir süre sohbet eden Davutoğlu, çalışmalarını aktaran yetkililerle bir araya geldi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'in Şeref Salonu'nda sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile iftar programında bir araya geldi. Kurtulmuş, Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının güçlenmesi ve yönetsel kabiliyetlerinin artırılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını da kınadı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Burdur'da yaptığı konuşmada İsrail'in orantısız bir şekilde Filistin'de güç kullandığını belirterek, Filistin'deki zulmün sona ermesi çağrısında bulundu.
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