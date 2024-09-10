Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi Yayınlandı - Son Dakika
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Politika

Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi Yayınlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin siber güvenlik alanında vizyon belgesi olan Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı'nın Resmi Gazete'de yayımlandığını belirtti. Bakan Uraloğlu, stratejik hedefler doğrultusunda 18 ulusal siber güvenlik hedefi belirlediklerini söyledi.

10.09.2024 12:39
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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin siber güvenlik alanında vizyon belgesi olan Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı'nın Resmi Gazete'de yayımlandığını belirterek, stratejik hedefler doğrultusunda 18 ulusal siber güvenlik hedefi belirlediklerini söyledi.

Bakan Uraloğlu, Kabine Toplantısının ardından gazetecilere açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı'nın Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlattı. Uraloğlu, teknolojik gelişmeler büyük bir hızla ilerlerken siber güvenlik çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyleyerek, "Yeni teknolojiler ile gelişen ve karmaşıklaşan siber risk ve tehditler karşısında siber sahamızın 7/24 korunması için özverili teknik çalışmalar gerçekleştiriyor, politika ve stratejilerimizi inşa ediyoruz. 2024-2028 dönemini kapsayan Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı'nda; insan, savunma, caydırıcılık ve iş birliği temaları etrafında şekillenen stratejik amaçlarımızı ve hedeflerimizi belirledik. Belge ile siber güvenlik alanında elde ettiğimiz kazanımlara yenilerini ekleyeceğiz. Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi içerisinde; temalardan yola çıkarak 6 stratejik amaç belirledik. Stratejik amaçlarımız doğrultusunda ulaşılması planlanan 18 ulusal siber güvenlik hedefimiz bulunuyor. Eylem planımız da hazır. Hedeflerimiz için yapacağımız kapsamlı çalışmaları içeren 61 eylem maddesi hazırlandı" dedi.

'TEHDİTLERE KARŞI SAVUNMANIN GÜÇLENDİRİLMESİNİ AMAÇLIYORUZ'

Uraloğlu, stratejik amaçlar, hedefler ve yapılacak çalışmalara ilişkin bilgiler vererek, "Siber dayanıklılığın artırılmasıyla siber risklere ve tehditlere karşı savunmanın güçlendirilmesini amaçlıyoruz. Siber dayanıklılığın sağlanması için güvenliğe yönelik risklerin belirlendiği ve değerlendirildiği risk temelli analiz yaklaşımlarının yanı sıra acil durum ve iş sürekliliğine yönelik planlamaların hayata geçirilmesi önem arz ediyor. Ulusal ve uluslararası tatbikatlar ile de siber dayanıklılık seviyemizin artırılması hususundaki çalışmalarımız devam ediyor. Siber güvenlik zafiyetlerinin tespitine, ilgili taraflara bildirimine ve güncel siber tehdit istihbaratı paylaşımına yönelik ulusal kapasitenin ve kabiliyetlerin artırılarak ulusal siber güvenliği tehdit edecek unsurların yapay zeka ve büyük veri altyapılarıyla da erken tespitini ve önlenmesini amaçlıyoruz" diye konuştu.

'DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTIP EKONOMİMİZE KATKI SAĞLAYACAĞIZ'

Uraloğlu, bilgi ve iletişim teknolojilerinin güvenli kullanımının tüm dünyada artan bir gereklilik haline geldiğini belirterek, "5G ve nesnelerin interneti teknolojileri ile hızla artan bağlantı sayısı, bulut bilişim kullanımı gibi gelişmeler; artan risk ve tehditlere karşı korunabilmek için 'sıfır güven' anlayışıyla tedbirlerin belirlenmesini gerektiriyor. Ayrıca yeni teknolojilerin siber güvenlik çalışmalarına entegre edilmesi ile de teknolojinin çift yönlü olarak değerlendirilmesi bir gereklilik haline geliyor. Tasarımdan itibaren güvenlik ilkesiyle yerli ve milli olarak ürettiğimiz teknolojiler fark yaratıyor. Yerli ve milli siber güvenlik hizmetlerini kullanarak, dışa bağımlılığı azaltıp ulusal güvenliğimize ve ekonomimize katkı sağlayacağız. Ürünlerimizin ve hizmetlerimizin dünya pazarlarındaki payını artırmayı ve ülkemizin tüm hedeflerine siber güvenlik teknolojileri kapsamında katkı vermeyi istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA

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