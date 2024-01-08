 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Düzce'de İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Düzce'de İncelemelerde Bulundu

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Düzce'de Avrupa Birliği tarafından desteklenen sürdürülebilir ulaşım projesinin açılış programına katıldıktan sonra incelemelerde bulundu. Bakan Uraloğlu, karayolları tarafından planlanan yeni geçit yapılacak bölgede incelemelerde bulundu ve Düzce Belediyesi'ni ziyaret etti. Esnafları da ziyaret eden Bakan Uraloğlu, AK Parti ve MHP İl Başkanlıklarını da ziyaret edecek.

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Düzce\'de İncelemelerde Bulundu
08.01.2024 - 15:37,
Abone Ol

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Düzce'de incelemelerde bulunmasının ardından esnaf ziyareti yaptı.

Düzce'de Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından desteklenen sürdürülebilir ulaşım projesinin açılış programına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, açılışın ardından Düzce'de incelemelerde bulundu. Metek Mahallesinde karayolları tarafından yeni geçit yapılması planlanan bölgede incelemelerde bulunan Bakan Uraloğlu daha sonra Düzce Belediyesi'ni ziyaret etti. Burada belediyenin yapmış olduğu çalışmaların inceleyen Bakan Abdülkadir Uraloğlu, daha sonra esnafları ziyaret etti. Esnaflara işlerinde kolaylık dileyen Bakan Uraloğlu, sokak üzerinde vatandaşlarla da sohbet etmesinin ardından AK Parti ve MHP İl Başkanlıklarını ziyaret edecek - DÜZCE

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Düzce Belediyesi, Avrupa Birliği, Düzce, Avrupa Birliği, Ulaşım, Belediye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Düzce'de İncelemelerde Bulundu - Son Dakika


15:47
Yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı binayı taş yağmuruna tuttu Yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı binayı taş yağmuruna tuttu
15:28
Sunucunun yaptığı şakaya sinirlenen ünlü şarkıcı Taylor Swift, Altın Küre'yi terk etti Sunucunun yaptığı şakaya sinirlenen ünlü şarkıcı Taylor Swift, Altın Küre'yi terk etti
15:20
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 18, taksi ve servis ücretlerine yüzde 28 zam İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 18, taksi ve servis ücretlerine yüzde 28 zam
15:16
Ja Morant'ın röportaj sırasında muhabire bakmaması olay oldu Ja Morant'ın röportaj sırasında muhabire bakmaması olay oldu
15:14
Oğlu cinsel istismara uğradığını söylemişti! Ender Saraç'ın 22,5 yıl hapsi isteniyor Oğlu cinsel istismara uğradığını söylemişti! Ender Saraç'ın 22,5 yıl hapsi isteniyor
14:53
İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 84'e yükseldi İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 84'e yükseldi
14:33
Görüntüler Suudi Arabistan'dan! Eline taş alan çoban tek atışta dronu düşürdü Görüntüler Suudi Arabistan'dan! Eline taş alan çoban tek atışta dronu düşürdü
14:21
Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü 'Panathinaikos' diyemedi Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü "Panathinaikos" diyemedi

Son Dakika
15:47 Yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı binayı taş yağmuruna tuttu
15:28 Sunucunun yaptığı şakaya sinirlenen ünlü şarkıcı Taylor Swift, Altın Küre'yi terk etti
15:20 İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 18, taksi ve servis ücretlerine yüzde 28 zam
15:16 Ja Morant'ın röportaj sırasında muhabire bakmaması olay oldu
15:14 Oğlu cinsel istismara uğradığını söylemişti! Ender Saraç'ın 22,5 yıl hapsi isteniyor
14:53 İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 84'e yükseldi
14:33 Görüntüler Suudi Arabistan'dan! Eline taş alan çoban tek atışta dronu düşürdü
14:21 Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü "Panathinaikos" diyemedi
13:58 İtalya'yı ayağa kaldıran görüntü! Törene katılan neo-faşist gruplar Nazi selamı verdi
13:57 Murat Kurum'un İstanbul'u başıboş köpeklerden arındırmak için planı hazır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 16:24:33. #1.12#
SON DAKİKA: Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Düzce'de İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement