Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı: Küresel internet aktörleri sorumlu hareket etmeli - Son Dakika
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Politika

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı: Küresel internet aktörleri sorumlu hareket etmeli

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, seçim mevzuatı ve YSK kararlarına ilişkin küresel internet aktörlerinin sorumlu hareket etmesi gerektiğini belirtti. Sayan, TikTok, YouTube, Meta ve Twitter yetkilileriyle görüşmeler yapıldığını ve sosyal medya şirketlerinin seçim mevzuatı ve YSK kararlarına uyum sağlamak için 7/24 çalıştıklarını bildirdi.

30.03.2024 06:29  Güncelleme: 06:31
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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, seçim mevzuatı ve YSK kararlarına ilişkin "Küresel internet aktörleri başta olmak üzere tüm paydaşlar sorumlu bir şekilde hareket etmeli" dedi.

Bakan Yardımcısı Sayan X hesabından yaptığı paylaşımda, "Yerel seçimlerde son 48 saatlik sürece girdik. Bu süreçte Yüksek Seçim Kurulu kararlarının gereğinin yerine getirilmesi büyük önem arz ediyor. Bu kapsamda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuz ile koordineli bir şekilde TikTok, YouTube, Meta ve X (Twitter) yetkilileriyle görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Bu süreçte sosyal medya şirketleri de seçim mevzuatı ve YSK kararlarına uyumlarının ivedi ve en etkin bir şekilde sağlanabilmesi için 7/24 çalıştıklarını bildirdi" ifadelerine yer verdi.

Sayan açıklamasında, seçimlerin şeffaf ve manipülasyondan uzak bir ortamda gerçekleşmesi için küresel internet aktörleri başta olmak üzere tüm paydaşların sorumlu bir şekilde hareket etmesi gerektiğini belirtti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ömer Fatih Sayan, YouTube, Twitter, Teknoloji, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı: Küresel internet aktörleri sorumlu hareket etmeli - Son Dakika

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