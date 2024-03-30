Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı: Küresel internet aktörleri sorumlu hareket etmeli

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, seçim mevzuatı ve YSK kararlarına ilişkin "Küresel internet aktörleri başta olmak üzere tüm paydaşlar sorumlu bir şekilde hareket etmeli" dedi.
Bakan Yardımcısı Sayan X hesabından yaptığı paylaşımda, "Yerel seçimlerde son 48 saatlik sürece girdik. Bu süreçte Yüksek Seçim Kurulu kararlarının gereğinin yerine getirilmesi büyük önem arz ediyor. Bu kapsamda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuz ile koordineli bir şekilde TikTok, YouTube, Meta ve X (Twitter) yetkilileriyle görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Bu süreçte sosyal medya şirketleri de seçim mevzuatı ve YSK kararlarına uyumlarının ivedi ve en etkin bir şekilde sağlanabilmesi için 7/24 çalıştıklarını bildirdi" ifadelerine yer verdi.
Sayan açıklamasında, seçimlerin şeffaf ve manipülasyondan uzak bir ortamda gerçekleşmesi için küresel internet aktörleri başta olmak üzere tüm paydaşların sorumlu bir şekilde hareket etmesi gerektiğini belirtti. - ANKARA
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Muş'un Varto ilçesine 20 kilometre mesafede bulunan Çallıdere köyünde bir kadın, muhtar adayı oldu. 27 yaşındaki Bahar İncesu, köydeki sorunları çözmek ve gençlere yol göstermek amacıyla adaylığını ilan etti. İncesu, seçimle ilgili bilgileri almak üzere İlçe Seçim Kuruluna başvurdu. İncesu, ailesinin onayını aldıktan sonra 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan seçimde muhtar adayı olacağını söyledi. Ayrıca, köyün yol sorununu çözmek için çalışmalar yapacağını ve gençlere devlet teşviklerini getirmek için çaba göstereceğini belirtti.
Kuşadası Belediye Başkanı ve CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel, 31 Mart yerel seçimlerine saatler kala son büyük seçim mitingini binlerce Kuşadalının katılımıyla İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda yaptı. Başkan Günel, konuşmasında sevgi ve destek mesajları verirken, rakiplerine cevaplarını da sandıkta vereceklerini belirtti.
Aydın'ın Buharkent ilçesinde yapılan alt ve üst yapı çalışmaları ile sıcak asfalt çalışmalarından memnun olan vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.
Kuşadası Belediye Başkanı ve CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel, 31 Mart yerel seçimlerine saatler kala son büyük seçim mitingini binlerce Kuşadalının katılımıyla İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda yaptı. Kuşadalılar, ellerinde taşıdıkları meşale, döviz ve pankartlarla Başkan Ömer Günel'i coşkuyla karşıladı.
Almanya'da Federal Seçim Komisyonu, 35 parti ve siyasi oluşumun 9 Haziran'da yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine katılabilmesine onay verdi. Almanya'da yaşayan Türklerin öncülüğünde kurulan 'Çeşitlilik ve Uyanış için Demokratik İttifak' (DAVA) ile 'Yenilik ve Adalet için İttifak'ın (BIG) da aralarında bulunduğu 35 parti ve siyasi oluşum, AP seçimlerine girebilecek.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Efeler'in Çeştepe Mahallesi'nde düzenlenen iftara katıldı. Çerçioğlu'na CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz ve CHP Efeler Belediye başkan adayı Anıl Yetişkin eşlik etti.
Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün Keçiören ilçesinde düzenlenecek olan 'Açık Yer Toplantısı' nedeniyle saat 12.00'den itibaren etkinlik sona erene kadar, Anavatan Caddesi'nin Kızlarpınarı Caddesi, Özyurt Caddesi ve Gülbaba Caddesi keşişimi ile buraya açılan sokaklar araç trafiğine kapatılacak.
İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Biga ilçesinde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, pazar günkü seçimde şahsi ihtiraslarla adım atılmaması gerektiğini belirtti. Turan, Türkiye'de büyük adımların atıldığını ve destek istediği adaylarla birlikte güvenoyu olacak adımların atıldığını ifade etti. Ayrıca, muhalefeti eleştirerek, MHP ile Cumhur İttifakı'nın devam ettiğini vurguladı.
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