Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Kastamonu\'da Çalışmaları İnceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kastamonu'da devam eden ulaşım ve altyapı çalışmalarını inceleyerek çeşitli ziyaretlerde bulundu. Bozkurt ilçesinde vatandaşlara seslenen Uraloğlu, AK Parti olarak tek amaçlarının hizmet etmek olduğunu söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir dizi programa katılmak için Kastamonu'yu ziyaret etti. Kastamonu Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Uraloğlu, Kastamonu Valisi Meftun Dallı'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Daha sonra Küre ilçesine geçen Bakan Uraloğlu, Kastamonu- İnebolu ilçesinde inşa edilen tünellerde incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından Küre ilçesini ziyaret eden Bakan Uraloğlu, ilçe merkezinde vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Uraloğlu'nun bir sonraki durağı İnebolu ilçesi oldu. İnebolu ilçesindeki sahilde yapılan düzenleme çalışmaları ile ilgili bilgi alan Bakan Uraloğlu, Abana ilçesinde bulunan limanda yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Daha sonra Bozkurt ilçesinde AK Parti'nin seçim ofisini ziyaret eden Uraloğlu, vatandaşlara seslendi. Mevcut Bozkurt Belediye Başkanı Muhammer Yanık'ın tekrar aday gösterilmemesi ile ilgili konuşan Bakan Uraloğlu, AK Parti'de adayların temayül, anket, teşkilat yoklamaları neticesinde belirlendiğini belirtti.
"Bizim amacımız hizmettir"
Tek amaçlarının hizmet etmek olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, "Biz bu göreve gelirken Allah'ın nasip etmesi, Cumhurbaşkanımızın takdiri ile geliyoruz. Belediye başkanlıkları da öyle. Biz bir arkadaşı seçeriz, görev veririz. Eğer sizin iradeniz olursa aynı arkadaşla devam etmek için onu değerlendiririz. Anketlerde, temayül yoklamalarına göre kan tazelemesi yaparız. Bu görev değişikliklerin de en önemli sebebi budur. Onun için biz bir yola çıktığımız zaman, o yolda yanımıza yeni insanlar almaya gayret ederiz. Ama yolda kimse insin istemeyiz. Bizim amacımız hizmettir. Size hizmet edebilmek için buradaki belediye hizmetinin de belediye başkanının da AK Parti'den olması lazım ki sizlere daha iyi hizmet edebilelim. Ben şuna şahidim, Cumhurbaşkanımız sadece Türkiye'ye hizmet etmiyor, bütün İslam coğrafyası, yakın coğrafyamız onun gözüne, ne diyeceğine bakıyor. Ben bir kaç ay önce Cibuti'deydim. Oraya bir görev vesilesi ile gitmiştim. Oradaki insanlar, 'sizden Allah razı olsun' diyor. Sebebini sorduğumda 'Cumhurbaşkanını yeniden seçtiniz ya Allah sizden razı olsun' diyorlar. Cumhurbaşkanı aday belirme sürecinde belli illeri 2,5 saat dinlediğine ben şahidim. Biz kamu yoklaması, teşkilat yoklaması, anket yapıyoruz. Yetmedi mi, Cumhurbaşkanımız bütün ili toplayıp istişare ediyor ve kimi aday göstereceğimize karar veriyor. Onun için bizim bütün istişarelerimiz sonucundaki adayımız Ekrem Acar kardeşimizdir" dedi. - KASTAMONU
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