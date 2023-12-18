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Ulaştırma ve Tarım Bakanlıklarının 2024 bütçeleri görüşülmeye başlandı - Son Dakika
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Ulaştırma ve Tarım Bakanlıklarının 2024 bütçeleri görüşülmeye başlandı

TBMM Genel Kurulu, Ulaştırma ve Altyapı ile Tarım ve Orman Bakanlıklarının 2024 yılı bütçelerinin görüşmelerine başladı. Ayrıca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Karayolları Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye Su Enstitüsünün bütçeleri de ele alınacak.

Ulaştırma ve Tarım Bakanlıklarının 2024 bütçeleri görüşülmeye başlandı
18.12.2023 - 11:29,  Güncelleme: 11:31
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Ulaştırma ve Altyapı ile Tarım ve Orman Bakanlıklarının 2024 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının bütçelerinin yanı sıra Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Karayolları Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye Su Enstitüsünün bütçeleri ele alınacak.

Kaynak: AA
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