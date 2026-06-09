Ülkü Ocakları: Türk Yüzyılı'nın önünde engel yok

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, "Biz bu yüzyılı Türk asrı yapmak istiyoruz. Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın önünde hiçbir engel duramayacaktır. Bugün Kerkük'te umut varsa, Karabağ'da zafer varsa, Türk dünyasında diriliş varsa Türkiye'nin güçlü iradesi var demektir." dedi.

Karabük Belediyesi Sanat Evi'nde düzenlenen Ülkü Ocakları Karabük İl Başkanlığı açılış ve sertifika törenine katılan Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Ülkü Ocakları ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında 2025 yılının başında imzalanan protokol kapsamında gençlere eğitim verdiklerini ve resmi olarak sertifikalarını takdim edebildiklerini söyledi.

Gençler için hem eğitim hem iş hayatlarında onlara katkı sağlayacak çok önemli bir projeyi başlattıklarını anlatan Yıldırım, "2026 yılı itibarıyla 5 binden fazla gencimize bu sertifikaları ulaştırdık. Biz bir gencimizi bile sokaktan kurtarabilsek, onların devletine, milletine, ailesine faydalı olabilmesini sağlarsak o zaman görevimizi yapmış oluruz." diye konuştu.

Yıldırım, protokole çok saldıranlar olduğunu ve iptali için mahkemeye başvuranların olduğunu belirterek ne olursa olsun gençlere sahip çıkmaya devam edeceklerini kaydetti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle kurulan Cumhur İttifakı'nın, Türk milletini bir koruma kalkanı içerisine aldığını vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bugün çok şükür ki yapılan çalışmalar ve adımlar, gelecekte Türkiye'nin Türk Yüzyılı'nı inşa etmesi için her türlü çalışmayı ortaya koymuştur. Biz sadece bugünden sorumlu değiliz. Biz Türk milleti olarak artık yarının da yükünü omuzlamış bulunuyoruz. Kerkük'te bir çocuk, Kırım'da bir genç, Doğu Türkistan'da bir anne, Gazze'de her gün zulme uğrayan masumlar... Irak'ta, Suriye'de, Afrika'da, Balkanlar'da, Kafkaslar'da nice masumlar... Hepsinin gözü Türkiye'dedir. Çünkü zulme 'dur' diyecek tek millet Türk milletidir. Biz bu yüzyılı Türk asrı yapmak istiyoruz. Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın önünde hiçbir engel duramayacaktır. Bugün Kerkük'te umut varsa, Karabağ'da zafer varsa, Türk dünyasında diriliş varsa Türkiye'nin güçlü iradesi var demektir." ifadelerini kullandı.

Programda, MHP İl Başkanı Cenk Gedikoğlu ve Ülkü Ocakları Karabük İl Başkanı İbrahim Can Kasapoğlu da konuşma yaptı.

Konuşmanın ardından Karabük Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen mesleki ve sosyal eğitim kurslarını başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikalarının verildiği program kapsamında Ülkü Ocaklarının yeni hizmet binasının açılışı da yapıldı.