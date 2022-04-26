Ülkü Ocakları Erzincan İl Başkanlığı görevine Özarslan atandı - Son Dakika
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Ülkü Ocakları Erzincan İl Başkanlığı görevine Özarslan atandı

26.04.2022 09:04
Ülkü Ocakları Erzincan İl Başkanlığı görevine Özarslan atandı

Ülkü Ocakları Erzincan İl Başkanlığı görevine Bilgehan Çağrı Özarslan atandı.

Ülkü Ocakları Erzincan İl Başkanlığı görevine Bilgehan Çağrı Özarslan atandı.

Daha önceden Kadıköy Ülkü Ocakları Başkanı ve İstanbul Ülkü Ocakları İl Başkan Yardımcılığında bulunan Bilgehan Çağrı Özarslan, Erzincan İl Başkanlığı görevine atandı.

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım tarafından gerçekleştiren devir töreninde Ülkü Ocakları Erzincan İl Başkanlığı görevini atanan Özarslan, 2018 yılından itibaren Ülkü Ocakları Erzincan İl Başkanlığını yürüten Vasfi Karatepe'den bayrağı teslim aldı. - ERZİNCAN

Ülkü Ocakları Erzincan İl Başkanlığı görevine Özarslan atandı
Ülkü Ocakları Erzincan İl Başkanlığı görevine Özarslan atandı

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Ülkü Ocakları, Erzincan, İstanbul, Kadıköy, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Ülkü Ocakları Erzincan İl Başkanlığı görevine Özarslan atandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ülkü Ocakları Erzincan İl Başkanlığı görevine Özarslan atandı - Son Dakika
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