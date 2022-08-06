Mut Ülkü Ocaklarında görev değişimi - Son Dakika
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Mut Ülkü Ocaklarında görev değişimi

06.08.2022 09:13
Mut Ülkü Ocaklarında görev değişimi

Ülkü Ocakları Mut İlçe Başkanlığına Gürkan Acar getirildi.

Ülkü Ocakları Mut İlçe Başkanlığına Gürkan Acar getirildi.

Mut Ülkü Ocakları binasında yapılan devir teslim töreninde konuşan Mut Ülkü Ocakları Başkanı Gürkan Acar, "Görevi devraldığım Mustafa Keskin Çavuşoğlu başkanım büyük işler başarmıştır. Bizde kendilerinin yakmış olduğu meşaleyi söndürmeden ileriye taşımak boynumuzun borcudur" dedi.

Ülkü Ocaklarının sevda işi, gönül işi olduğunu ifade eden Acar, "Ülkü Ocakları Başkanı olarak ocağa fitne fesat sokmaya çalışanlara müsaade etmeyeceğime, ocağın değerlerini çiğnetmeyeceğime, verilen bu emanete ihanet etmeyeceğime, namusum şerefim üzerine söz veriyorum. Ülkü Ocakları teşkilatı büyük hedefler için, vatan millet için mücadele eden bir kuruluştur. Bizler de bu hedefe hizmet eden gönüldeşleriz" ifadelerini kullandı.

Gürkan Acar Türk Bayrağını öperek görevi Mustafa Keskin Çavuşoğlu'ndan devraldı.

Bayrak değişimine Mut Belediye Başkan Vekili Yusuf Maksudi Duman, MHP Mut İlçe Başkan Yardımcısı Yusuf Çiftçi, ve Kamu-Sen Mut Temsilcisi Kürşat Malgaç katıldı. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Mustafa Keskin, Hisarcık, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Mut Ülkü Ocaklarında görev değişimi - Son Dakika

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