Uluslararası Adalet Divanı: "Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki yerleşimcilerin varlığı hukuka aykırıdır."
Uluslararası Adalet Divanı, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki yerleşimcilerin varlığının hukuka aykırı olduğunu açıkladı. Lahey'de bulunan Divan, İsrail'in bu bölgelerdeki yerleşim politikasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti.
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19.07.2024 17:34:12. #1.12#
SON DAKİKA: Uluslararası Adalet Divanı: "Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki yerleşimcilerin varlığı hukuka aykırıdır." - Son Dakika
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