Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Filistin'i uzun süredir işgal ediyor
Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in Filistin'i uzun süredir işgal ettiğini ve bu nedenle işgalci olarak egemenlik hakkını kullanamayacağını açıkladı. Lahey'de bulunan Adalet Divanı, Filistin'in uluslararası hukuk çerçevesinde tanınan haklarının ihlal edildiğini belirtti.
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19.07.2024 17:34:20. #1.12#
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