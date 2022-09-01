IAEA heyeti, Zaporijya Nükleer Santrali'ne ulaştı - Son Dakika
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IAEA heyeti, Zaporijya Nükleer Santrali'ne ulaştı

01.09.2022 15:13
IAEA heyeti, Zaporijya Nükleer Santrali'ne ulaştı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) heyeti, Rusya ve Ukrayna ordusu arasında yaşanan çatışmaların verdiği hasarı araştırmak için geldiği Energador kentindeki Zaporijya Nükleer Santrali'ne ulaştı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) heyeti, Rusya ve Ukrayna ordusu arasında yaşanan çatışmaların verdiği hasarı araştırmak için geldiği Energador kentindeki Zaporijya Nükleer Santrali'ne ulaştı.

Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) heyeti, çatışmaların verdiği hasarı belirlemek için Ukrayna'nın Energador kentindeki Zaporijya Nükleer Santrali'ne ulaştı. Önceki gün Kiev'den hareket ederek Zaporijya bölgesine ulaşan, ardından Energador kentinde incelemelerde bulunan heyet, 9 Birleşmiş Milletler (BM) gözlem aracı ve çok sayıda resmi koruma ve sivil araçlarla geldi. Rus ve Ukrayna basınında çıkan haberlere göre heyetin Zaporijya bölgesinde geniş bir inceleme yaptığı, daha sonra santralin bulunduğu Energador kentinde çatışmalarda görülen hasarları rapor ettiği aktarıldı.

Heyetin resmen incelemelere bugün başlayacağı ancak incelemelerin ne kadar süreceği konusunda ise resmi bir açıklama yapılmadı. - ZAPORİJYA

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Kaynak: İHA

Zaporijya, Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika IAEA heyeti, Zaporijya Nükleer Santrali'ne ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: IAEA heyeti, Zaporijya Nükleer Santrali'ne ulaştı - Son Dakika
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