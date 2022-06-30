Ümit Özdağ'a "Haddinizi bilin" diye tepki gösteren vatandaş konuştu - Son Dakika
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Ümit Özdağ'a "Haddinizi bilin" diye tepki gösteren vatandaş konuştu

30.06.2022 00:59
Ümit Özdağ'a "Haddinizi bilin" diye tepki gösteren vatandaş konuştu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Adana gezisi sırasında "Haddinizi bilin" diyerek tepki gösteren Mustafa Özal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gece-gündüz demeden devlet ve millet için çalıştığını, bu nedenle Özdağ'a tepki gösterdiğini söyledi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Adana gezisi sırasında "Haddinizi bilin" diyerek tepki gösteren Mustafa Özal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gece-gündüz demeden devlet ve millet için çalıştığını, bu nedenle Özdağ'a tepki gösterdiğini söyledi.

Özdağ, partisinin il başkanlığı binasının açılışını ve ilk kongresini yapmak için 26 Haziran günü Adana'ya geldi. Özdağ ziyaretinde esnafı da gezerek dertlerini dinlemek istedi. Bu sırada Mustafa Özal (58) isimli bir vatandaş Özdağ'ın yanına gelerek, "Sizin aranızdaki mesele nedir" diye sordu. Özdağ "Soylu bana küfretti. Ben de cevabını verdim" diye yanıt verince Özal, "O size küfretmedi. Gelmiş geçmiş en iyi İçişleri Bakanları içerisinde sayın Soylu yükselen bir değerdir. Size de saygı duyuyorum ama biraz haddinizi bilin. Biz ona saygı duyuyoruz, çünkü çocuklarımızın kanını yerde bırakmıyor. Öyle bir değerli insana saygılı davranın. Sayın Cumhurbaşkanından sonra gelen bir değerdir Süleyman Soylu" dedi.

Özdağ'a tepki gösteren vatandaşın 35 yıldır taksicilik yapan iki çocuk babası Mustafa Özal olduğu ortaya çıktı. Özal, Özdağ'ın Adana'ya geldiğinden haberi olmadığını o gün havalimanına yolcu götürürken sokakta görünce Soylu ve Erdoğan hakkındaki konuşmalarının aklına geldiğini, araçtan inip konuşmak için yanına gittiğini belirterek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Süleyman Soylu, bu ülke için gece-gündüz çalışıyor. Özdağ'ı daha önce severdim. Ancak son zamanlarda ülke için bu kadar çok çalışan insanlara dil uzatması beni üzdü. Soylu bayramları bile gidiyor dağın başında askerle polisle birlikte oluyor. Bunun kadar çok çalışan bir içişleri bakanı görmedim ben. Bu nedenle Özdağ'a tepki gösterdim" diye konuştu. - ADANA

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Kaynak: İHA

Süleyman Soylu, Ümit Özdağ, Adana, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Ümit Özdağ'a 'Haddinizi bilin' diye tepki gösteren vatandaş konuştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ümit Özdağ'a "Haddinizi bilin" diye tepki gösteren vatandaş konuştu - Son Dakika
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