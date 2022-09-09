Ümit Özdağ 'büyük olaylar' çıkacağını iddia etti! Suriyeliler üzerinden iç savaş mı isteniyor?

Son 1 yıldır Suriyeli sığınmacılar ve göçmenlere karşı propaganda yürüten Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Suriyeli grupların ve Arap terör örgütlerinin büyük olaylar çıkaracağına dair istihbarat akışı olduğunu" iddia etti. İddialarının hemen birçoğu gerçek dışı çıkan Özdağ'ın kışkırtıcı tavırları seçimlere kısa bir süre kala artmaya başladı.

"Suriyeliler üzerinden Türkiye'ye yeni bir oyun mu kurgulanmak isteniyor?" sorusunu akıllara getirdi.

"ARAP TERÖR ÖRGÜTÜ" NİTELEMESİNDE BULUNDU VE AK PARTİ'Yİ SUÇLADI

Özdağ, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Emniyet teyakkuzda. Suriyeli grupların ve Arap terör örgütlerinin büyük olaylar çıkaracağına dair istihbarat akışı var. Yıllarca uyardık, buna rağmen tarlanın sürülmesine izin verdiğiniz. Olacak her terör saldırısının iki sorumlusu vardır; terör örgütü ve AK Parti."