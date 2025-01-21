Ülkü Ocakları Başkanı'ndan gözaltına alınan Ümit Özdağ için sert sözler - Son Dakika
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Politika

Ülkü Ocakları Başkanı'ndan gözaltına alınan Ümit Özdağ için sert sözler

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Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından gözaltına alınan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ için sert sözler sarf etti. Yıldırım "Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin ifade ettikleri gibi, bu şahıs tam anlamıyla istihbarat fosilidir. Unutma, kurdun yuvasına giren çakalın akıbeti parçalanmaktır" ifadelerini kullandı.

21.01.2025 08:55
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanına hakaret soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alındı.

"BU ŞAHIS İSTİHBARAT FOSİLİDİR"

Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Özdağ'ın gözaltına alınmasının ardından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Yıldırım, sosyal medya hesabından tehdit içerikli yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı; "Ümit Özdağ, iftiralarıyla Türk milletine, Ülkücü Hareket'e ve Ülkü Ocaklarına saldıran fitne tüccarıdır. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin ifade ettikleri gibi, bu şahıs tam anlamıyla bir "istihbarat fosili"dir.

"KİRLİ ÇIKARLARI UĞRUNA FİTNE YAYMAKTADIR"

Türk milliyetçiliğine zarar vermek için sahneye çıkan bu şahsiyet yoksunu, kirli çıkarları uğruna fitne yaymaktadır. Ancak Ülkücü Hareket, Ümit Özdağ gibi şahsiyet yoksunlarına asla geçit vermez! Hastalıklı yalanlarının hiçbir karşılığı yoktur. Ancak kendi gençlik kolları başkanının hesabından paylaşılan mesajlar, Bozkurt'un pençesi kadar gerçektir. İhanetini ve çirkin yüzünü saklamaya çalışan Ümit Özdağ, Türk milletinin vicdanında çoktan mahkûm edilmiştir.

"ÇAKALIN AKIBETİ PARÇALANMAKTADIR"

Ümit Özdağ gibi ahlaksızlar, Türk milletine ihanet edenlerin tarih boyunca yaşadığı hüsranı yaşayacaktır. Milletimiz seni yalnızca ahlaksızlıklar içinde çırpınan bir müfteri olarak hatırlayacaktır. Türk milliyetçileri, liderine sadık ve güçlü iradeye sahip neferlerle bu kutlu mücadeleyi sürdürüyor. Sen ise tarihin çöplüğünde rezil olmuş bir zavallı olarak anılacaksın. Unutma, kurdun yuvasına giren çakalın akıbeti parçalanmaktır!"

Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanına Hakaret Soruşturması Kapsamında Gözaltına Alındı
Ülkü Ocakları Başkanı\'ndan gözaltına alınan Ümit Özdağ için sert sözler

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Son Dakika Politika Ülkü Ocakları Başkanı'ndan gözaltına alınan Ümit Özdağ için sert sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Mehmet Akengin:
    Ümit özdağ inşallah müebbet hapis cezası yer . 54 91 Yanıtla
  • Hakan Yıldız:
    sen kimsin. yıllardır ailecek içinde bulunduğum MHP benim için bitmiştir. bu hakeretler yağdırdın adamın suçu öcalını meclise çağırmak kadar büyükmüdür! 97 45 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Asıl ihaneti bu millete ülkeye yapanları kim herkes çok iyi biliyor. Milliyetçilik ülkücülük vatanseverlik ayaklar altında dün bebek katili dediğinize bugün kurtarıcı gözüyle bakıyorsunuz nedenide iktidar da kalabilmek biraz daha bu nimetten faydalanmak. Milletin refah seviyesini düzeltmek falan değil tamamen çıkarlarınız. Üyeliğimi sizlerin çıkar siyasetiniz yüzünden iptal ettim. 67 35 Yanıtla
  • Bu Kim:
    adam kendi itiraf ediyor mosadla görüştügünü bizim sözde akillilarda hala bunu savunuyor zaten ne geldiyse göz yummakla geliyor 77 24 Yanıtla
  • MUEsTAP:
    Sandık gelsin bakacazz ?? 45 24 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Ümit Özdağ kadar adam olamadınız sırf iktidar da kalabilmek için terörist başını bile nasıl içeriden çıkartırız derdine düştünüz. Tek derdiniz kendi çıkarlarınız. 49 18 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Bugünleri umutmayın!Kim kurt?kim kurt postu giymiş koyun?kim çakal yarın ortaya çıkar... 33 16 Yanıtla
  • akif ceylan:
    sayın başkan sen yinede sert sözler kullanma hakediyor haketmiyor demiyorum… yarın birgün kol kola çıkıp gezerken 2 liderin kolkola omuz omuza siyaset yaptığını da görebiliriz … 21 5 Yanıtla
  • Gündüz:
    Millet yemiyor artık boş iftiralarınızı. Sen bu sözleri önce kendi partine et. Öcalanı meclise siz davet etmediniz mi 22 4 Yanıtla
  • stanciu george:
    helal olsun godru soylemıs bencede 5 8 Yanıtla
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