Ülkü Ocakları Başkanı\'ndan gözaltına alınan Ümit Özdağ için sert sözler

Politika

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanına hakaret soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alındı.

"BU ŞAHIS İSTİHBARAT FOSİLİDİR"

Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Özdağ'ın gözaltına alınmasının ardından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Yıldırım, sosyal medya hesabından tehdit içerikli yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı; "Ümit Özdağ, iftiralarıyla Türk milletine, Ülkücü Hareket'e ve Ülkü Ocaklarına saldıran fitne tüccarıdır. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin ifade ettikleri gibi, bu şahıs tam anlamıyla bir "istihbarat fosili"dir.

"KİRLİ ÇIKARLARI UĞRUNA FİTNE YAYMAKTADIR"

Türk milliyetçiliğine zarar vermek için sahneye çıkan bu şahsiyet yoksunu, kirli çıkarları uğruna fitne yaymaktadır. Ancak Ülkücü Hareket, Ümit Özdağ gibi şahsiyet yoksunlarına asla geçit vermez! Hastalıklı yalanlarının hiçbir karşılığı yoktur. Ancak kendi gençlik kolları başkanının hesabından paylaşılan mesajlar, Bozkurt'un pençesi kadar gerçektir. İhanetini ve çirkin yüzünü saklamaya çalışan Ümit Özdağ, Türk milletinin vicdanında çoktan mahkûm edilmiştir.

"ÇAKALIN AKIBETİ PARÇALANMAKTADIR"

Ümit Özdağ gibi ahlaksızlar, Türk milletine ihanet edenlerin tarih boyunca yaşadığı hüsranı yaşayacaktır. Milletimiz seni yalnızca ahlaksızlıklar içinde çırpınan bir müfteri olarak hatırlayacaktır. Türk milliyetçileri, liderine sadık ve güçlü iradeye sahip neferlerle bu kutlu mücadeleyi sürdürüyor. Sen ise tarihin çöplüğünde rezil olmuş bir zavallı olarak anılacaksın. Unutma, kurdun yuvasına giren çakalın akıbeti parçalanmaktır!"