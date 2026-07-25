Umman'da Husi-Suudi Görüşmesi - Son Dakika
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Umman'da Husi-Suudi Görüşmesi

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Husilerin Sözcüsü, Suudi heyetiyle Umman'da bölgesel güvenlik için bir araya geldi.

Yemen'deki İran destekli Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam'ın bölgedeki güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi amacıyla Umman'da Suudi Arabistan heyetiyle bir araya geldiği öne sürüldü.

Yemen'deki İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan arasında Umman'da görüşme gerçekleştirildiği öne sürüldü. Husi kaynaklarına göre Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam, bölgede yaşanan gerilimin ele alınması ve bölgesel güvenlik ile istikrarın güçlendirilmesi amacıyla Umman'da Suudi heyetiyle bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin ayrıntılar paylaşılmazken, Suudi Arabistan tarafından iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Söz konusu görüşme iddiası, ABD ile İran arasında şiddetlenen çatışmaların ardından Husilerin Kızıldeniz'de Suudi Arabistan bayraklı ticari gemilere yönelik saldırıları ve dün Yemen'in Hudeyde Limanı'nda meydana gelen patlamanın sonrasında geldi.

Suudi Arabistan: "Hudeyde'de meşru askeri hedeflere odaklanıldı"

Dün Yemen'in Hudeyde Limanı'nda meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yapan Yemen'deki Suudi Arabistan öncülüğündeki Koalisyon Sözcüsü Turki Al Maliki, Husilerin Suudi Arabistan'ın bölgeye hava saldırısı düzenlediğine ilişkin iddialarını doğruladı. Al Maliki, Hudeyde Limanı'nın doğrudan hedef alınmadığını ve askeri müdahalenin orantılılık ilkesine dayandığını söyledi. Sözcü, koalisyonun Yemen halkının imkan ve kabiliyetlerini korumayı önceliklendiren kararlı ve güçlü bir karşılık verdiğini belirterek, operasyonda Husilerin bölgedeki gemilere yönelik tehditlerinde kullandığı "meşru askeri hedeflere" odaklanıldığını kaydetti.

Husiler, Suudi Arabistan'da Aramco tesislerini vurmuştu

Husilerden daha önce yapılan başka bir açıklamada, Hudeyde saldırısına karşılık Suudi Arabistan'ın Cizan ve Yanbu şehirlerindeki Aramco petrol tesislerine balistik füzeler, seyir füzeleri ve insansız hava (İHA) araçlarıyla 2 misilleme saldırısı düzenlendiği bildirilmişti. Açıklamada, tesislerin doğrudan isabet aldığı aktarılmıştı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, Son Dakika

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