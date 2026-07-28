Umman'dan İran'a Hürmüz Boğazı için Teklif

Reuters haber ajansı Umman'ın Hürmüz Boğazı'nın yönetimini gönüllü ücretlerle sağlayacak ortak bir bölgesel mekanizma için İran'a teklif sunduğunu aktardı.

Reuters haber ajansının Körfez ülkelerinden bir kaynağa dayandırdığı haberine göre Umman, Hürmüz Boğazı'nın yönetimini gönüllü ücret ödenmesini sağlayacak ortak bir bölgesel mekanizma için İran'a öneri sundu. Habere göre bölgesel mekanizma, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere "güvenlik" sağlayarak deniz trafiğini yönetecek. Gemiler, geçişi sırasında çevresel korumayı sağlamak için "gönüllü hizmet bedeli" ödeyecek. Plana göre Umman, kullanılabilecek deniz trafiği için üç rota önerdi. Bunlar, biri İran'ın karasularından geçen, diğeri uluslararası bir rota ve Umman'ın karasularından geçen bir rota.

Öneriye göre İran, kritik önem taşıyan su yolunun kontrolünü tek başına elinde bulunduramayacak. Söz konusu önerinin, boğazı kullananların gönüllü olarak navigasyon, çevre koruma ve arama kurtarma çalışmalarına fon sağladığı Malakka Boğazı örneğine dayandığı ifade edildi. Planın, Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri tarafından da onaylandığı öne sürüldü.

Diplomatik girişimler

ABD, hafta sonu İran'a yönelik hava saldırılarını durdurmuş, bu durum çatışmadan önce küresel enerji arzının 5'te 1'inin yapıldığı Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğinin yeniden başlamasına imkan sağlayacak diplomatik çözüm umutlarını artırmıştı. ABD Başkan Donald Trump son yaptığı açıklamada, ABD'nin İran ile "iyi görüşmeler" gerçekleştirdiğini ve bir anlaşma şansının bulunduğunu ifade etmiş, müzakerelerin sonuç vermemesi durumunda ABD'nin saldırılarının yeniden başlayacağı uyarısında bulunmuştu.

Son olarak İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Umman ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla Hürmüz Boğazı konusunu görüşmüştü. İran Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Bölgede istikrarı sağlamak ve ABD'nin saldırgan eylemleri nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda oluşan güvensizliği ortadan kaldırmak için iş birliğini güçlendirme ve ortak diplomatik çabaları ilerletme ihtiyacının altı çizildi" ifadeleri kullanılmıştı.