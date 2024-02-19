Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, 400 yeni proje hedefini açıkladı

AK Partili Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, şu ana kadar yapılmış 271 kalıcı eser ile yeni dönemde hedeflediği 400 yeni projeyi düzenlenen tanıtım toplantısı ile açıkladı. Başkan Yıldırım, 10'uncu yılda 650'den fazla eser yapmayı hedeflediklerini belirtti.
Yeniden Ümraniye Belediye Başkanlığına aday gösterilen AK Partili Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, proje tanıtım toplantısı düzenledi. Yıldırım, başkanlık yaptığı süre zarfında Ümraniye'de gerçekleştirilen 271 kalıcı eser ile yeni dönemde hedeflediği 400 yeni projeleri anlattı. Düzenlenen lansmana eski Milli Eğitim ve Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, AK Parti İstanbul milletvekilleri Tuğba Işık Tarcan, Hasan Turan, İsmail Erdem, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, eski Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Salim Çetinkaya, AK Parti Ümraniye İlçe Teşkilatı üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.
Sağlık merkezleri ve spor tesisi hizmete alındı
Yıldırım'ın görev süresinde Ümraniye'ye 4 aile sağlığı merkezi ile Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Ek Hizmet Binasının hizmete açıldığı belirtildi. Son 5 yılda ise 18 yeni spor tesisi yapılarak, sporcuların hizmetine sunuldu. Ümraniye genelinde 67 tane çok amaçlı saha ile 22 tane halı saha yapılırken, 5 adet yarı olimpik yüzme havuzunun vatandaşların ve sporcuların hizmetine sunulduğu ifade edildi.
400 yeni eser hedefi
İsmet Yıldırım, gerçekleştirilen tanıtım programında 400 yeni eseri tanıttı. Yıldırım, yeni dönemde Kongre Merkezi ve Yamanevler Şehir Parkı, Oyuncak Müzesi, Hekimbaşı Çocuk Köyü, Binicilik Tesisi, Hayvan Rehabilitasyon Merkezi, Çocuk Sanat Akademisi, Afet Lojistik Merkezi, Bilim Merkezi, Masal Evleri, Dijital Kütüphane ve Moda Okulu yapılacağını aktardı.
"30 ayrı dalda hem kapalı spor sahaları hem de açık alanlarda sporlar olacak"
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Ümraniye'de 3 bin-3 bin 500 kişilik kongre merkezimiz yok. 13 tane ilçeye de hitap edecek şekilde olacak inşallah. Çok önemli bir vizyon projesi. Spor köyü projemiz mevcut, 550 dönümde 30 ayrı dalda hem kapalı spor sahaları hem de açık alanlarda sporlar var. 7/24 insanların geleceği, hem eğleneceği hem spor yapacakları önemli bir merkez olacak" dedi. - İSTANBUL
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