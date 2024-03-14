Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım, sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutladı
İSTANBUL - Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Tıp Bayramı sebebiyle sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Yıldırım, hastanede bulunan personellere çiçek dağıtarak bayramını kutladı.
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyarette bulundu. Hastane yönetimini ziyaret eden Yıldırım, daha sonra Tıp Bayramı sebebiyle düzenlenen konferansa katılarak sağlık personellerinin bayramını kutladı. Yıldırım, hastane içerisinde sağlık personellerine çiçek dağıtarak ziyaretini sonlandırdı.
Esnaf ziyaretlerinde bulundu
Belediye Başkanı Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Adem Yavuz Caddesi üzerinde bulunan esnafları ziyaret etti. Yıldırım, esnafların ve vatandaşların sorunlarını dinledi.
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