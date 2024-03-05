Ümraniye Belediyesi Çamlık Parkı\'nı hizmete açtı

Ümraniye Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Çamlık Parkı Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın katılımıyla hizmete açıldı.
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım Atatürk Mahallesinde esnafları ziyaret etti. Başkan Yıldırım daha sonra yapımı tamamlanan Çamlık Mahallesinde, içerisinde 2 futbol sahası, spor alanları, koşu ve yürüyüş alanları ve yeşillik alanlar bulunan çocuk parkının açılışını gerçekleştirdi. Açılış programına Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.
"İş bilmezleri 31 Martta sandığa gömeceğiz"
Açılışta konuşan Başkan İsmet Yıldırım, "İş bilenin, kılıç kuşananın. Ben Büyükşehirde çalıştım, 20 sene KİPTAŞ Genel Müdürlüğü yaptım. Büyükşehir'in ne olduğunu ve ne kadar hizmet ettiğini ben bilirim. Büyükşehir'i ele alacağız. 2019'da nadasa kaldı, büyükşehirden halk istifade edemedi. İnşallah geleceğiz bu iş bilmezleri 31 Martta sandığa gömeceğiz" dedi. - İSTANBUL
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Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanması için yürüttükleri çalışmalar kapsamında, toplu silah ticareti suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan İ.A. isimli şahsı Siirt'in Aktaş köyünde yakaladı. Yakalanan şahıs tutuklandı.
Elazığ'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 61 bin 800 içi doldurulmuş ve 32 bin boş makaron ile 3 adet tütün doldurma makinesi ele geçirildi. Operasyon sonucunda şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.
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AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, kentte faaliyet gösteren dernekleri ziyaret ederek, vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini dinledi. Hatipoğlu, hazırlanan projelerle sorunların çözüleceğini belirtti. Ayrıca mahalle ziyaretlerinde de vatandaşlara hizmet vaatlerini açıklayan Hatipoğlu, belediyenin sorumluluktan kaçmasının düşünülemez olduğunu vurguladı.
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