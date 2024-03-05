Ümraniye Belediyesi Çamlık Parkı'nı hizmete açtı - Son Dakika
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Politika

Ümraniye Belediyesi Çamlık Parkı'nı hizmete açtı

Ümraniye Belediyesi Çamlık Parkı\'nı hizmete açtı

Ümraniye Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Çamlık Parkı, Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın katılımıyla hizmete açıldı. Parkta 2 futbol sahası, spor alanları, koşu ve yürüyüş alanları ve yeşillik alanlar bulunuyor.

05.03.2024 09:47  Güncelleme: 09:52
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Ümraniye Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Çamlık Parkı Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın katılımıyla hizmete açıldı.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım Atatürk Mahallesinde esnafları ziyaret etti. Başkan Yıldırım daha sonra yapımı tamamlanan Çamlık Mahallesinde, içerisinde 2 futbol sahası, spor alanları, koşu ve yürüyüş alanları ve yeşillik alanlar bulunan çocuk parkının açılışını gerçekleştirdi. Açılış programına Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

"İş bilmezleri 31 Martta sandığa gömeceğiz"

Açılışta konuşan Başkan İsmet Yıldırım, "İş bilenin, kılıç kuşananın. Ben Büyükşehirde çalıştım, 20 sene KİPTAŞ Genel Müdürlüğü yaptım. Büyükşehir'in ne olduğunu ve ne kadar hizmet ettiğini ben bilirim. Büyükşehir'i ele alacağız. 2019'da nadasa kaldı, büyükşehirden halk istifade edemedi. İnşallah geleceğiz bu iş bilmezleri 31 Martta sandığa gömeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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