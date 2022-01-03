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Ümraniye Belediyesi önünde hayvan hakları eylemi - Son Dakika

Ümraniye Belediyesi önünde hayvan hakları eylemi

03.01.2022 15:02
Ümraniye Belediyesi önünde hayvan hakları eylemi

Ümraniye Belediye binası önünde toplanan hayvanseverler, sokak hayvanlarının korunmasına ve hayvanların sağlık işlemlerinin gerçekleştirilmesine yönelik sloganlar atarak basın açıklaması yaptı.

Ümraniye Belediye binası önünde toplanan hayvanseverler, sokak hayvanlarının korunmasına ve hayvanların sağlık işlemlerinin gerçekleştirilmesine yönelik sloganlar atarak basın açıklaması yaptı.

Ümraniye'de bir araya gelen gönüllü hayvanseverler sokak hayvanlarının korunmasına ve sağlık işlemlerinin gerçekleştirilmesine yönelik eylem yaparak basın açıklamasında bulundu. Ümraniye Belediyesi önüne evcil hayvanlarıyla birlikte gelen vatandaşlar sloganlar attı. Açılan pankartlar eşliğinde başlayan eylemde hayvanseverler belediye bahçesine doğru yürüdü. Eyleme katılan vatandaşlar sokak hayvanları için Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'a ilettikleri taleplerin karşılanmasını istedi.

"Dilekçeler kayıtlarda mevcuttur"

Eyleme katılan Güler Kemahya, "Gönüllü arkadaşlarımız, Başkan İsmet Yıldırım ile görüşerek taleplerini ilettiler. Bunların başında barınağın uzakta olması ve ulaşım için çözüm bulunması, kedilerin kısırlaştırılması için kliniklerin yapılmasını istediler. Eksiklerimiz var. Dilekçeler kayıtlarında mevcuttur. Kendileri bu şikayetleri takip ederlerse sorunlarımız o kağıtlarda yazıyor" diye konuştu.

"Yeterli denetim yaptırılması için buradayız"

Eyleme katılım sağlayan bir diğer hayvansever Elif Gökteke, "Belediyeler, yerel yönetimler ve diğer kurumlar kanunları gerektiği gibi uygulamadığı için köpek üretim vanaları kapatılmadığı için merdiven altı üretim durdurulmadığı için güçlü ırk hayvanların dövüştürülmesi konusunda yeterli denetim yaptırılmadığı için bugün buradayız. Tüm bunların faturası sokak hayvanlarına kesilmiştir. Biz vicdanı olan insanlar olarak asla kabul etmiyoruz" dedi. - İSTANBUL

Ümraniye Belediyesi önünde hayvan hakları eylemi
Ümraniye Belediyesi önünde hayvan hakları eylemi
Ümraniye Belediyesi önünde hayvan hakları eylemi
Ümraniye Belediyesi önünde hayvan hakları eylemi
Ümraniye Belediyesi önünde hayvan hakları eylemi
Ümraniye Belediyesi önünde hayvan hakları eylemi

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İsmet Yıldırım, Ümraniye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Ümraniye Belediyesi önünde hayvan hakları eylemi - Son Dakika


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