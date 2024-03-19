Ümraniye Belediyesi tarafından yapılan Dudullu Amanetoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin açılışı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Ümraniye Belediyesi tarafından yapılan Dudullu Amanetoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin açılışı gerçekleştirildi

Ümraniye Belediyesi tarafından yapılan Dudullu Amanetoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nin açılışı gerçekleştirildi

Ümraniye Belediyesi tarafından yapılan Dudullu Amanetoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılış töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Tekin, 'Yıllardır üzerinde hizmet verdiğimiz okulumuzda mülkiyet davası açıp okulumuzun yıkımı için yargı sürecini başlatan belediyeler var' dedi.

19.03.2024 14:57  Güncelleme: 15:07
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Ümraniye Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Dudullu Amanetoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılış töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Tekin, "Yıllardır üzerinde hizmet verdiğimiz okulumuzda mülkiyet davası açıp okulumuzun yıkımı için yargı sürecini başlatan belediyeler var" dedi.

Ümraniye Belediyesi tarafından Yukarı Dudullu Mahallesi'nde yaptırılan, Hacı Emin Amanetoğlu hayırsever ailesinin katkılarıyla tamamlanan Dudullu Amanetoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi yapılan törenle eğitim hayatına başladı. 854 öğrenci kapasiteli okulun açılış törenine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, İlçe Kaymakamı Abdulaziz Aydın, AK Parti İstanbul Milletvekilleri, Hayırsever Amanetoğlu Ailesi ve çok sayıda davetli katıldı.

"Başlatılan inşaatlarımızı durduran belediyelerimiz var"

Bazı belediyelerin eğitime engel olduğunu ifade eden Milli Eğitim Bakanı Tekin, "İstanbul gibi bir yerde bütçeden bize kaynak ayrılsa bile okul yapmamıza yetmiyor. Arsa üretemiyoruz, ürettiğimiz arsalar üzerinde inşaat yapamıyoruz. veya ürettiğimiz arsalar üzerinde inşaatına başladığımız okullarda eğitim öğretim sürecini başlatamıyoruz. Neden? Çünkü, bazı belediye başkanları, bazı kişiler değişik sebeplerle ya politik sebeplerle, AK Parti iktidarı döneminde yapılması gibi. ya da eğitim dışında başka öncelikleri olduğu için bize bu konuda yardımcı olmuyorlar. Başlatılan inşaatlarımızın durduran belediyelerimiz var. Yıllardır üzerinde hizmet verdiğimiz okulumuzda mülkiyet davası açıp okulumuzun yıkımı için yargı sürecini başlatan belediyeler var." ifadelerini kullandı.

"Eğitim ve öğretim sürecini yeniden revize edeceğiz"

Bakan Tekin, "Okullar yapıyoruz, çok güzel okullar yapıyoruz. Öğretmen atamaları yaptık, bundan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı diye tanımladığı dönemde artık üzerinde uğraşacağımız şey bu eğitimin içeriğini biraz daha nitelikli hale getirmek. Dünya şartlarında rekabet gücümüzü yükseltmek, hem de bu çocuklarımızın milli ve manevi değerlerimizin, vatanseverlik ve merhamet gibi toplumu bir arada tutan değerleri gelecek kuşaklara aksettirecek şekilde eğitim ve öğretim sürecini yeniden revize etmek, bu konuda adım atmak artık şimdi hep beraber bunu yapacağız" şeklinde konuştu.

Açılış töreninde konuşan Başkan İsmet Yıldırım, "Dudullu bölgemiz sanayisiyle, güzel insanlarıyla 4-5 mahalleden oluşan bir yerimiz. Okul, videoda seyrettiğimiz gibi metroya çok yakın. Çok güzel bir millet bahçesini geçenlerde açtık. 180 dönüm üzerinde çocukların ihtiyacını göreceği, halkımızın ihtiyaçlarını karşılayacağı 7/24 hizmetin görüldüğü bir yer" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Ümraniye Belediyesi tarafından yapılan Dudullu Amanetoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin açılışı gerçekleştirildi - Son Dakika

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